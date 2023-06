WWE Money in the Bank 2021 हाइलाइट्स: Roman Reigns ने दिग्गज के खिलाफ जीता चैंपियनशिप मैच, John Cena की हुई चौंकाने वाली वापसी

Money in the Bank 2021: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2021) इवेंट काफी ऐतिहासिक रहा। इस शो में कुल 7 मैच देखने को मिले। फैंस को कुछ नए चैंपियंस देखने को मिले और रोमन रेंस (Roman Reigns) ने एक Hall of Famer को हराया। साथ ही जॉन सीना (John Cena) ने चौंकाने वाली वापसी करके फैंस का दिल जीता। इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2021 की हाइलाइट्स पर नज़र डालेंगे।

WWE Money in the Bank 2021 हाइलाइट्स

प्री-शो:

- द उसोज़ ने रे मिस्टीरियो और डॉमिनिक को हराकर SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप पर कब्जा किया।

मुख्य शो:

- एलेक्सा ब्लिस, ओस्का, लिव मॉर्गन, नेओमी, निकी A.S.H, नटालिया, टमीना और ज़ेलिना वेगा के बीच विमेंस Money in the Bank लैडर मैच हुआ। अंत में सभी स्टार्स लैडर पर लड़ रही थीं। इसी बीच निकी A.S.H ने फायदा उठाया और खुद अलग लैडर पर चढ़कर ब्रीफकेस निकालते हुए जीत दर्ज की।

- एजे स्टाइल्स और ओमोस का वाइकिंग रेडर्स के खिलाफ Raw टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। ओमोस ने दो हाथों से एरिक को उठाया और चोकस्लैम देते हुए पिन किया। साथ ही अपने टाइटल्स को रिटेन रखा।

- बॉबी लैश्ले और कोफी किंग्सटन के बीच WWE चैंपियनशिप मैच हुआ। यह मैच 7 मिनट और 35 सेकेंड्स लंबा रहा। अंत में लैश्ले ने किंग्सटन को हर्ट लॉक में फंसाया और इसपर वो फेडआउट हो गए। बॉबी को विजेता घोषित किया गया और वो चैंपियनशिप रिटेन रखने में सफल हुए।

- रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर के बीच Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। अंत में शार्लेट फ्लेयर ने रिया पर फिगर 8 लेग लॉक लगाया और इसपर उन्होंने हार मान ली। शार्लेट नई विमेंस चैंपियन बनीं। यह फ्लेयर की 13वीं विमेंस चैंपियनशिप जीत थी।

- ड्रू मैकइंटायर, जॉन मॉरिसन, केविन ओवेंस, शिंस्के नाकामुरा, बिग ई, मैट रिडल और सैथ रॉलिंस के बीच Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला। यह काफी जबरदस्त रहा और तगड़े स्पॉट्स देखने को मिले। अंत में बिग ई ने सैथ को लैडर पर चढ़ने से रोका और खुद ब्रीफकेस निकालते हुए जीत हासिल की।

- रोमन रेंस और ऐज के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच हुआ। यह मैच काफी तगड़ा रहा और दोनों ही दिग्गजों ने प्रभावित किया। द उसोज़ की इंटरफेरेंस को रोकने के लिए मिस्टीरियोस ने एंट्री की। बाद में सैथ रॉलिंस ने इंटरफेयर किया और Hall of Famer ऐज का ध्यान भटकाया। इसका फायदा रोमन ने उठाकर रेटेड-आर सुपरस्टार को स्पीयर लगाया। साथ ही पिन करके जीत हासिल की। मैच के बाद सैथ और ऐज ब्रॉल करते हुए बैकस्टेज चले गए। रोमन रेंस ने फैंस को उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए कहा। जॉन सीना ने चौंकाने वाली वापसी की और रोमन रेंस को कंफ्रंट किया।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes