WWE Money in the bank पीपीवी से जुड़ी 5 बड़ी बातें जो शायद फैंस को पता नहीं होगी 

पिछले 15 सालों में Money in the bank कॉन्सेप्ट की वजह से WWE में कई यादगार पल देखने को मिल चुके हैं। आपको बता दें, Money in the bank एक लैडर मैच होता है और इस मैच के दौरान रिंग के ऊपर ब्रीफकेस टंगी होती है। इस ब्रीफकेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होता है जिसका इस्तेमाल करके सुपरस्टार्स कभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में जगह बना सकते हैं।

आपको बता दें, ऐज पहले मिस्टर Money in the bank थे और उन्होंने साल 2006 में जॉन सीना के खिलाफ न्यू ईयर रेवोल्यूशन में अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया था। वहीं, द मिज Money in the bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने वाले आखिरी सुपरस्टार थे जो ड्रू मैकइंटायर पर कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके नए WWE चैंपियन बने थे। इस आर्टिकल में हम Money in the bank पीपीवी से जुड़ी 5 ऐसी चीजों का जिक्र करने वाले हैं जिनके बारे में फैंस शायद ही जानते होंगे।

5- Money in the bank विजेताओं को WWE चैंपियन बनने की लगभग गारंटी होती है

डीन एंब्रोज

WrestleMania 21 में पहला Money in the bank मैच होने के बाद से ही इस मैच में 80 से ज्यादा WWE सुपरस्टार्स हिस्सा ले चुके हैं। अभी तक 24 Money in the bank विजेता रह चुके हैं जिनमें से 20 सुपरस्टार्स 5 अलग-अलग चैंपियनशिप पर सफलतापूर्वक अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके नए चैंपियन बने थे। आपको बता दें, WWE चैंपियनशिप पर सुपरस्टार्स अभी तक 11 बार अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर चुके हैं।

इनमें से 9 बार सुपरस्टार्स सफलतापूर्वक अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके नए चैंपियन बनने में सफल रहे थे। आपको बता दें, साल 2017 से WWE में विमेंस Money in the bank मैच का भी आयोजन होने लगा है और अभी तक कंपनी को 4 विमेंस Money in the bank विजेता मिल चुके हैं। इनमें से 3 विजेता अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके नई चैंपियन बनी थी जबकि Money in the bank 2020 की विजेता असुका के कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किये बिना ही बैकी लिंच ने उन्हें अपना Raw विमेंस टाइटल सौंप दिया था।

