WWE Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले सभी सुपरस्टार्स की लिस्ट: ब्रॉक लैसनर और जॉन सीना समेत दिग्गजों का नाम शामिल

मनी इन द बैंक (Money in the Bank) को WWE का अहम हिस्सा माना जा सकता है। दरअसल, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। उसके अनुसार सुपरस्टार अपनी मर्जी से किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ सकता है। Money in the Bank ब्रीफकेस के लिए लैडर मैचों का आयोजन देखने को मिलता है।

पहले WrestleMania में ब्रीफकेस के लिए मैच देखने को मिलते थे। इसके बावजूद 2010 में WWE ने इसे अपना पीपीवी बनाया था। इसके बाद Money in the Bank पीपीवी में लैडर मैच देखने को मिल रहे हैं। अबतक ढेरों मैच देखने को मिल चुके हैं और इस आर्टिकल में हम इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने वाले सभी सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे।

Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले सभी सुपरस्टार्स की लिस्ट

1- ऐज: WrestleMania 21 (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए)

2- रॉब वैन डैम: WrestleMania 22 (वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए)

3- मिस्टर कैनेडी: WrestleMania 23 (वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए) (ऐज ने Raw के एक एपिसोड में कैनेडी को हराकर ब्रीफकेस जीत लिया था)

4- सीएम पंक: WrestleMania 24 (वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए)

5- सीएम पंक: WrestleMania 25 (वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए)

6- जैक स्वैगर: WrestleMania 26 (वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए)

7- केन: Money in the Bank 2010 (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए)

8- द मिज़: Money in the Bank 2010 (WWE चैंपियनशिप के लिए)

9- डेनियल ब्रायन: Money in the Bank 2011 (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए)

10- एल्बर्टो डेल रियो: Money in the Bank 2011 (WWE चैंपियनशिप के लिए)

11- डॉल्फ ज़िगलर: Money in the Bank 2012 (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए)

12- जॉन सीना: Money in the Bank 2012 (WWE चैंपियनशिप के लिए)

13- डेमियन सैंडो: Money in the Bank 2013 (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए)

14- रैंडी ऑर्टन: Money in the Bank 2013 (WWE चैंपियनशिप के लिए)

15- सैथ रॉलिंस: Money in the Bank 2014 (WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए)

16- शेमस: Money in the Bank 2015 (WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए)

17- डीन एम्ब्रोज़: Money in the Bank 2016 (WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए)

18- कार्मेला: Money in the Bank 2017 (SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए)

19- बैरन कॉर्बिन: Money in the Bank 2017 (WWE चैंपियनशिप के लिए)

20- एलेक्सा ब्लिस: Money in the Bank 2018 (विमेंस चैंपियनशिप के लिए)

21- ब्रॉन स्ट्रोमैन: Money in the Bank 2018 (वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए)

22- बेली: Money in the Bank 2019 (विमेंस चैंपियनशिप के लिए)

23- ब्रॉन लैसनर: Money in the Bank 2019 (वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए)

24- असुका: Money in the Bank 2020 (Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए)

25- ओटिस: Money in the Bank 2020 (वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए) (ओटिस अपने कॉन्ट्रैक्ट को द मिज़ के खिलाफ Hell in a Cell 2020 में हार गए थे।)

अबतक इन सभी सुपरस्टार्स ने Money in the Bank ब्रीफकेस अपने नाम किया है।

