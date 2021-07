WWE Money in the Bank इतिहास के 5 सबसे जबरदस्त मेन इवेंट्स जिन्हें सालों तक याद रखा जाएगा

WWE का मनी इन द बैंक (Money in the Bank) पीपीवी काफी फैंस का पसंदीदा इवेंट है। इस इवेंट की शुरुआत 2010 में हुई थी और इस दौरान मुख्य थीम लैडर मैच थे। Money in the Bank में लैडर मैचों के अलावा सिंगल्स या टैग टीम मैच देखने को मिलते हैं। कई बार मेन इवेंट में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैच होते हैं तो कभी वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच होते हैं।

ये भी पढ़ें:- 4 WWE सुपरस्टार्स जिन्हें रोमन रेंस ने Money in the Bank में हराया है और एक जिनके खिलाफ उन्हें हार मिली है

Money in the Bank पीपीवी का आयोजन काफी सालों से हो रहा है। इस दौरान कुछ मेन इवेंट्स शानदार रहे हैं जबकि कुछ उतने खास साबित नहीं हुए हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम Money in the Bank इतिहास के 5 सबसे शानदार और जबरदस्त मेन इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं।

5- सैथ रॉलिंस vs डीन एम्ब्रोज़ (Money in the Bank 2015)

सैथ रॉलिंस को अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डीन एम्ब्रोज़ के खिलाफ Money in the Bank 2015 में डिफेंड करना पड़ा था। दोनों सुपरस्टार्स के बीच असल में एक लैडर मैच देखने को मिला था। उनके बीच दुश्मनी काफी शानदार साबित हुई थी। इसके पहले दोनों के बीच मैच हुए थे लेकिन उनका सही तरह से नतीजा नहीं निकला था।

ये भी पढ़ें:- WWE Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले सभी सुपरस्टार्स की लिस्ट: ब्रॉक लैसनर और जॉन सीना समेत दिग्गजों का नाम शामिल

ऐसे में इस मैच का काफी ज्यादा महत्व था। दोनों सुपरस्टार्स ने एक जबरदस्त मैच दिया। उन्होंने कई अच्छे मूव्स का उपयोग किया और यादगार स्पॉट्स भी देखने को मिले। इस मैच के अंत में दोनों टाइटल के लिए लैडर पर लड़ने लगे। इस दौरान वो लैडर पर से गिर गए और अंत में सैथ रॉलिंस के हाथ में टाइटल रहा। इस वजह से उन्हें जीत मिली और उन्होंने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन कर लिया।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 5 NEXT

Edited by Ujjaval Palanpure