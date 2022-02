WWE में हुए सभी Elimination Chamber मैचों और उनके विजेताओं की लिस्ट: Roman Reigns के अलावा किन दिग्गजों ने जीता है यह मैच?

WWE इतिहास में हुए अभी तक कितने Elimination Chamber मैच हुए हैं?

#1) Survivor Series 2002: शॉन माइकल्स ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता था।

#2) SummerSlam 2003: ट्रिपल एच ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#3) New Year Revolution 2005: ट्रिपल एच ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता था।

#4) New Year Revolution 2006: जॉन सीना ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को रिटेन किया।

#5) December to Disember: बॉबी लैश्ले ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए ECW वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था।

#6) No Way Out 2008: द अंडरटेकर ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WrestleMania में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया।

#7) No Way Out 2008: ट्रिपल एच ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WrestleMania में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया।

#8) No Way Out 2009: ट्रिपल एच ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को जीता था।

#9) No Way Out 2009: ऐज ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता।

#10) WWE Elimination Chamber 2010: जॉन सीना ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को जीता।

#11) WWE Elimination Chamber 2010: क्रिस जैरिको ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता।

#12) WWE Elimination Chamber 2011: ऐज ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता था।

#13) WWE Elimination Chamber 2011: जॉन सीना ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WrestleMania में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया।

#14) WWE Elimination Chamber 2012: सीएम पंक ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#15) WWE Elimination Chamber 2012: डेनियल ब्रायन ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#16) WWE Elimination Chamber 2013: जैक स्वैगर ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता था।

#17) WWE Elimination Chamber 2014: रैंडी ऑर्टन ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#18) WWE Elimination Chamber 2015: द न्यू डे ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#19) WWE Elimination Chamber 2015: रायबैक ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए आईसी चैंपियनशिप को जीता था।

#20) WWE Elimination Chamber 2017: ब्रे वायट ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को जीता।

#21) WWE Elimination Chamber 2018: रोमन रेंस ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WrestleMania में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया था।

#22) WWE Elimination Chamber 2018: एलेक्सा ब्लिस ने विमेंस Elimination Chamber मैच जीतते हुए Raw विमेंस चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#23) WWE Elimination Chamber 2019: साशा बैंक्स और बेली ने विमेंस Elimination Chamber मैच जीतते हुए विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को जीता था।

#24) WWE Elimination Chamber 2019: डेनियल ब्रायन ने Elimination Chamber मैच को जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#25) WWE Elimination Chamber 2020: द मिज और जॉन मॉरिसन ने Elimination Chamber मैच को जीतते हुए SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#26) WWE Elimination Chamber 2020: शायना बैजलर ने विमेंस Elimination Chamber मैच जीतते हुए WrestleMania में Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया था।

#27) WWE Elimination Chamber 2021: डेनियल ब्रायन ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए रोमन रेंस के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया था।

#28) WWE Elimination Chamber 2022: ड्रू मैकइंटायर ने Elimination Chamber मैच जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

