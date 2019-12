WWE Royal Rumble मैचों में पहले नंबर पर एंट्री करने वाले सुपरस्टार्स की पूरी लिस्ट मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER फ़ीचर 19 Dec 2019, 17:34 IST SHARE

इलायस 2019 में हुए रॉयल रंबल मैच में पहले स्थान पर आए थे

रॉयल रंबल साल का पहला पीपीवी होता है और यह WWE के टॉप 4 पे-पर-व्यू में से एक हैं। रॉयल रंबल पीपीवी की सबसे खास बात 30 मैन रॉयल रंबल है, जिसके विजेता के पास रेसलमेनिया में चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। हम नजर डालेंगे रॉयल रंबल मैच में पहले स्थान पर आने वाले सुपरस्टार्स की लिस्ट पर: 1- रॉयल रंबल 1988 #1 ब्रैट "हिटमैन" हार्ट 2- रॉयल रंबल 1989 #1 एक्स 3- रॉयल रंबल 1990 #1 टेड डी बाईस 4- रॉयल रंबल 1991 #1 ब्रैट "हिटमैन" हार्ट 5- रॉयल रंबल 1992 #1 द ब्रिटिश बुलडॉग 6- रॉयल रंबल 1993 #1 रिक फ्लेयर 7- रॉयल रंबल 1994 #1 स्कॉट स्टाइनर 8- रॉयल रंबल 1995 #1 शॉन माइकल्स Advertisement 9- रॉयल रंबल 1996 #1 हंटर हेयरसेट हेल्मस्ले 10 - रॉयल रंबल 1997 #1 क्रश 11- रॉयल रंबल 1998 #1 कैक्टस जैक 12- रॉयल रंबल 1999 #1 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 13- रॉयल रंबल 2000 #1 डी-लो ब्राउन 14- रॉयल रंबल 2001 #जैफ हार्डी 15- रॉयल रंबल 2002 #1 रिकीशी 16- रॉयल रंबल 2003 #1 शॉन माइकल्स 17- रॉयल रंबल 2004 #1 क्रिस बैनो 18- रॉयल रंबल 2005 #1 एडी गुरेरो 19- रॉयल रंबल 2006 #1 ट्रिपल एच 20- रॉयल रंबल 2007 #1 रिक फ्लेयर 21- रॉयल रंबल 2008 #1 द अंडरटेकर 22- रॉयल रंबल 2009 #1 रे मिस्टीरियो 23- रॉयल रंबल 2010 #1 डॉल्फ जिगलर 24- रॉयल रंबल 2011 #1 सीएम पंक 25- रॉयल रंबल 2012 #1 द मिज 26- रॉयल रंबल 2013 #1 डॉल्फ जिगलर 27- रॉयल रंबल 2014 #1 सीएम पंक 28- रॉयल रंबल 2015 #1 द मिज 29- रॉयल रंबल 2016 #1 रोमन रेंस 30- रॉयल रंबल 2017 #1 बिक कैस 31- रॉयल रंबल 2018 #1 रुसेव 32- रॉयल रंबल 2019 #1 इलायस Advertisement

