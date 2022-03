Roman Reigns को WWE में मिली 4 हार जिसे शायद वो कभी भी नहीं भूल सकते 

WWE के मौजूदा समय के सबसे बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) साल 2020 पेबैक (Payback) पीपीवी में यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) और द फीन्ड (The Fiend) को हराते हुए यह खिताब अपने नाम किया। वो अपने करियर में दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियन बने थे।

तब से लेकर अभी तक रोमन रेंस कई बड़े सुपरस्टार्स हरा चुके हैं और अपनी चैंपियनशिप को होल्ड करने में कामयाब हुए हैं। आपको बता दें कि WWE में रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए 560 से ऊपर दिन हो चुके हैं।

2012 में बतौर शील्ड मेंबर के तौर पर मेन रोस्टर में डेब्यू करने वाले रोमन रेंस ने सिंगल्स स्टार के तौर पर काफी नाम बनाया और बहुत जल्द ही उन्हें जॉन सीना के विकल्प के तौर पर भी देखा जाने लगा।

अपने करियर में रोमन रेंस टैग टीम चैंपियन, यूएस चैंपियन, WWE चैंपियन, आईसी चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन रहे हैं। इस बीच उन्होंने ब्रॉक लैसनर, द अंडरटेकर, जॉन सीना, समोआ जो, ट्रिपल एच, ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे तमाम बड़े सुपरस्टार्स को शिकस्त दी है।

एक कहावत है बिना मेहनत किए किसी को कुछ भी नहीं मिलता, वैसे ही रोमन रेंस ने अपने करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं और मेन रोस्टर में उन्हें ऐसी कई मैचों में हार मिली है, जिसे वो कभी भी नहीं भूल सकते।

आइए नजर डालते हैं रोमन रेंस को WWE में मिली ऐसी ही कुछ हार पर:

#) Money In The Bank 2015

रोमन रेंस WWE में उन चुनिंदा सुपरस्टार्स में शामिल हैं जोकि ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। हालांकि आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि अपने करियर में रोमन रेंस अभी तक एक बार भी Money in the Bank मैच को नहीं जीत पाए हैं। 2015 में हुए Money in the Bank मैच में रोमन रेंस ने हिस्सा लिया था।

मैच में एक समय ऐसा भी आया था, जब रोमन रेंस ने लगभग ब्रीफकेस को हासिल कर लिया था, लेकिन तभी ब्रे वायट, जोकि उस मैच का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने रोमन रेंस को पहले लैडर से गिरा दिया और फिर उन्हें सिस्टर एबीगेल दे दिया। अंत में शेमस ने Money in the Bank लैडर मैच को जीत लिया था। रोमन रेंस इस मैच को जीतने के काफी करीब थे, लेकिन ब्रे वायट के कारण उनका सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो गया।

#) WWE Survivor Series 2015

2015 में हुए Survivor Series को तो शायद ही अपने करियर में रोमन रेंस कभी भूल पाएंगे। अपने करियर की सबसे महत्वपूर्ण जीत और दिल तोड़ देने वाली हार उन्हें इसी इवेंट में मिली थी। दरअसल सबसे पहले रोमन रेंस ने WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एल्बर्टो डैल रियो को हराते हुए फाइनल में जगह बनाई।

इसके बाद उन्होंने शो के मेन इवेंट और टूर्नामेंट के फाइनल में डीन एंब्रोज को सिंगल्स मुकाबले में हराते हुए अपने करियर में पहली बार WWE चैंपियनशिप को जीता। रोमन रेंस चैंपियन बनने के बाद रिंग में सेलिब्रेट कर रहे थे और तभी ट्रिपल एच बाहर आए, लेकिन रेंस ने उन्हें स्पीयर दे दिया।

इसके तुरंत बाद शेमस ने आते हुए रेंस को ब्रोग किक लगाई और फिर अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को कैशइन कर लिया और ब्रोग किक देते हुए रोमन रेंस को कवर किया। पिनफॉल के जरिए रोमन रेंस को हराया और WWE चैंपियनशिप को अपने नाम किया। रोमन रेंस को चैंपियन बने कुछ मिनट ही हुए थे और शेमस ने उनकी खुशी पर पानी फेरते पहली चैंपियनशिप जीत को फीका कर दिया।

#) WWE Royal Rumble 2016

2016 में हुए Royal Rumble मैच में WWE चैंपियन रोमन रेंस के सामने बड़ी शर्त रखी गई थी और उन्होंने 30 मैन बैटल रॉयल में अपनी चैंपियनशिप को दांव पर लगाया था। हालांकि इसके अलावा उन्हें नंबर 1 पर एंट्री करनी पड़ी थी। इसके अलावा मैच के बीच में विंस मैकमैहन के कहने पर लीग ऑफ नेशन्स ने रोमन रेंस पर अटैक कर दिया था और रेंस को बैकस्टेज ले जाना पड़ा।

हालांकि बाद में रोमन रेंस ने रिंग में एंट्री की और अंतिम 3 तक भी पहुंचे थे। हालांकि जब उन्होंने शेमस को एलिमिनेट किया, उसके तुरंत बाद ट्रिपल एच ने उन्हें एलिमिनेट कर उनके चैंपियनशिप को रिटेन करने का सपना तोड़ दिया। अंत में ट्रिपल एच ने डीन एंब्रोज को एलिमिनेट कर WWE चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया था। मैच के बाद रोमन रेंस को देखकर साफ तौर पर लग रहा था कि इस हार ने उनको कितना दुख दिया और वो पूरी तरह से निराश नजर आ रहे थे।

#) WWE WrestleMania 2015

रोमन रेंस ने 2015 में हुए Royal Rumble मैच जीता और उसके बाद WrestleMania 31 में ब्रॉक लैसनर को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। रोमन रेंस ने ब्रॉक लैसनर को कड़ी टक्कर दी और चैंपियन बनने के काफी करीब आ गए थे। हालांकि तभी सैथ रॉलिंस ने आकर अपना मनी इन द ब्रीफकेस को कैशइन कर लिया और अंत में रोमन रेंस को कर्ब स्टॉम्प देते हुए पिन किया औऱ WWE चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया।

यह रोमन रेंस का पहला WrestleMania मेन इवेंट था औऱ निश्चित ही रॉलिंस कैशइन नहीं करते, तो वो पहली बार WWE चैंपियन इतने बड़े स्टेज पर ही बन जाते। हालांकि अंत में ऐसा नहीं हुआ और उनके हाथ से बहुत बड़ा मौका चला गया।

Edited by मयंक मेहता