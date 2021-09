WWE Raw में Money in the Bank ब्रीफकेस कैशइन करने वाले सभी सुपरस्टार्स की लिस्ट: जॉन सीना के नाम दर्ज हुआ था शर्मनाक रिकॉर्ड 

WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच का महत्व काफी ज्यादा होता है। इस खास मैच को जीतने वाले सुपरस्टार के पास मौका रहता है कि वो कभी भी WWE चैंपियनशिप/वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप/यूनिवर्सलचैंपियनशिप के खिलाफ अपने ब्रीफकेस को कैशइन कर सकते हैं और उनके पास चैंपियन बनने का सुनहरा मौका होता है।

हाल ही में बिग ई ने भी Raw के एपिसोड में बॉबी लैश्ले को Money in the Bank ब्रीफकेस कैशइन करते हुए हराया और इसी के साथ WWE चैंपियनशिप को अपने नाम किया। बिग ई से पहले भी ऐसे कई सुपरस्टार रहे हैं, जोकि Raw में अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैशइन कर चुके हैं।

WWE में अभी तक 7 सुपरस्टार्स (6 मेंस और एक विमेन) ऐसे रहे हैं, जिन्होंने Raw में अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैशइन किया है। इन 7 में से 5 सुपरस्टार्स ने सफलतापूर्वक कैशइन किया, तो दो सुपरस्टार्स के हाथ निराशा ही लगी।

आइए नजर डालते हैं किन WWE सुपरस्टार्स ने Raw में MITB कॉन्ट्रैक्ट कैशइन किया है:

1- बिग ई (2021 Money in the Bank मैच के विजेता) - 13 सितंबर को हुए Raw के एपिसोड में बिग ई ने बॉबी लैश्ले के खिलाफ अपना ब्रीफकेस कैश-इन किया और साथ ही में इस मैच को जीतते हुए WWE चैंपियनशिप को अपने करियर में पहली बार जीता।

2- निकी A.S.H (2021 विमेंस Money in the Bank मैच की विजेता) - 19 जुलाई को हुए Raw के एपिसोड में निकी A.S.H ने शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन किया और Raw विमेंस चैंपियनशिप को जीता।

3- डेमियन सैनडो (2013 Money in the Bank मैच के विजेता) - 28 अक्टूबर 2013 को हुए Raw के एपिसोड में डेमियन सैनडो ने जॉन सीना के खिलाफ कैश-इन किया। हालांकि सीना ने सैनडो को हराते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन कर लिया था।

4- डॉल्फ जिगलर (2012 Money in the Bank मैच के विजेता) - 8 अप्रैल 2013 को हुए Raw के एपिसोड में डॉल्फ जिगलर ने एल्बर्टो डेल रियो के खिलाफ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैशइन किया और अंत में उन्हें शिकस्त देते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतने में कामयाब भी हुए।

5- जॉन सीना (2012 Money In the Bank मैच के विजेता) - 23 जुलाई 2012 को हुए Raw के 1000वें एपिसोड में जॉन सीना का सीएम पंक के खिलाफ कैशइन मुकाबला हुआ। इस मैच में बिग शो के अटैक के कारण DQ से जीत जरूर सीना की हुई थी, लेकिन पंक ने WWE चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया था। इसी के साथ जॉन सीना पहले सुपरस्टार बने थे, जोकि Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को सफलतापूर्वक कैशइन नहीं कर पाए।

6- द मिज (2010 Money in the Bank मैच के विजेता) - 22 नवंबर 2010 को हुए Raw के एपिसोड में द मिज ने रैंडी ऑर्टन के खिलाफ अपना ब्रीफकेस कैशइन किया और अंत में उन्हें हराते हुए वो WWE चैंपियन भी बन गए।

7- सीएम पंक (2008 Money in the Bank के विजेता) - 30 जून 2008 को हुए Raw के एपिसोड में सीएम पंक ने ऐज के खिलाफ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैशइन किया। पंक ने ऐज को हराया और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता।

