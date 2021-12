रोमन रेंस को WWE में मिली 4 हार जिसे शायद वो कभी भी नहीं भूल सकते 

WWE के मौजूदा समय के सबसे बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) पिछले साल पेबैक (Payback) पीपीवी में यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) और द फीन्ड (The Fiend) को हराते हुए यह खिताब अपने नाम किया। वो अपने करियर में दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। तब से लेकर अभी तक रोमन रेंस कई बड़े सुपरस्टार्स हरा चुके हैं और अपनी चैंपियनशिप को होल्ड करने में कामयाब हुए हैं।

2012 में बतौर शील्ड मेंबर के तौर पर मेन रोस्टर में डेब्यू करने वाले रोमन रेंस ने सिंगल्स स्टार के तौर पर काफी नाम बनाया और बहुत जल्द ही उन्हें जॉन सीना के विकल्प के तौर पर भी देखा जाने लगा।

अपने करियर में रोमन रेंस टैग टीम चैंपियन, यूएस चैंपियन, WWE चैंपियन, आईसी चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन रहे हैं। इस बीच उन्होंने ब्रॉक लैसनर, द अंडरटेकर, जॉन सीना, समोआ जो, ट्रिपल एच, ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे तमाम बड़े सुपरस्टार्स को शिकस्त दी है।

एक कहावत है बिना मेहनत किए किसी को कुछ भी नहीं मिलता, वैसे ही रोमन रेंस ने अपने करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं और मेन रोस्टर में उन्हें ऐसी कई मैचों में हार मिली है, जिसे वो कभी भी नहीं भूल सकते।

आइए नजर डालते हैं रोमन रेंस को WWE में मिली ऐसी ही कुछ हार पर:

#) Money In The Bank 2015

रोमन रेंस WWE में उन चुनिंदा सुपरस्टार्स में शामिल हैं जोकि ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। हालांकि आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि अपने करियर में रोमन रेंस अभी तक एक बार भी Money in the Bank मैच को नहीं जीत पाए हैं। 2015 में हुए Money in the Bank मैच में रोमन रेंस ने हिस्सा लिया था।

मैच में एक समय ऐसा भी आया था, जब रोमन रेंस ने लगभग ब्रीफकेस को हासिल कर लिया था, लेकिन तभी ब्रे वायट, जोकि उस मैच का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने रोमन रेंस को पहले लैडर से गिरा दिया और फिर उन्हें सिस्टर एबीगेल दे दिया। अंत में शेमस ने Money in the Bank लैडर मैच को जीत लिया था। रोमन रेंस इस मैच को जीतने के काफी करीब थे, लेकिन ब्रे वायट के कारण उनका सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो गया।

