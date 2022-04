WWE WrestleMania Backlash अबतक का मैच कार्ड: Roman Reigns नहीं लड़ेंगे कोई मैच?

WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट रेसलमेनिया बैकलैश (WrestleMania Backlash) है और यह रेसलमेनिया (WrestleMania) के बाद होने वाला पहला प्रीमियम लाइव इवेंट भी है। यह इवेंट 8 मई (भारत में 9 मई) को लाइव आने वाला है। इस इवेंट के लिए अभी तक कई जबरदस्त मैचों का ऐलान किया जा चुका है।

इस इवेंट के लिए जहां कुछ नई स्टोरीलाइन की शुरुआत हुई और साथ ही कुछ पुरानी स्टोरीलाइन अभी भी जारी हैं।। ऐज vs एजे स्टाइल्स, सैथ रॉलिंस vs कोडी रोड्स और शार्लेट फ्लेयर vs रोंडा राउजी यह ऐसी स्टोरीलाइन हैं जो WWE में WrestleMania से पहले चलते हुए आ रही है और इन सुपरस्टार्स के बीच WrestleMania Backlash में भी मुकाबला देखने को मिलने वाला है।

साथ ही ब्लडलाइन के द उसोज और RK-Bro के रैंडी ऑर्टन और रिडल के बीच दुश्मनी काफी जबरदस्त हो चुकी है। अब WWE चैंपियनिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बाद WWE ने Raw और SmackDown की टैग टीम चैंपियनशिप को भी यूनिफाइड करने का फैसला कर लिया है। WrestleMania Backlash में दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो यूनिफाइड टैग टीम चैंपियन बन जाएगी। द उसोज की नजर रोमन रेंस की तरह यूनिफाइड चैंपियन बनने पर होगी।

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के मैच का ऐलान अभी तक WWE ने किया है। SmackDown या Raw में रोमन रेंस किसी खास स्टोरीलाइन का हिस्सा भी नहीं हैं, जो दिखाता है कि अभी WWE के पास रोमन रेंस के लिए कोई प्लान ही नहीं है। मौजूदा समय में तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि रोमन रेंस का मैच इस इवेंट में नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो यह काफी खराब फैसला होगा।

WWE WrestleMania Backlash में इस साल कौन-कौन से मुकाबले होने वाले हैं:

1) - शार्लेट फ्लेयर (चैंपियन) vs रोंडा राउजी - (SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए आई क्विट मैच)

2)- RK-Bro, रैंडी ऑर्टन और रिडल (चैंपियन) vs द उसोज, जिमी और जे उसो (चैंपियन) - (विनर टेक्स ऑल Raw एवं SmackDown टैग टीम यूनिफिकेशन मैच)

3- बॉबी लैश्ले vs ओमोस (MVP के साथ) - सिंगल्स मैच

4- हैप्पी कॉर्बिन vs मैडकैप मॉस - सिंगल्स मैच

5- एजे स्टाइल्स vs ऐज (डेमियन प्रीस्ट के साथ) - सिंगल्स मैच

6- सैथ रॉलिंस vs कोडी रोड्स (WrestleMania रीमैच) - सिंगल्स मैच

