WWE WrestleMania XL मैचकार्ड, भारत में कब, कहां, कितने बजे और कैसे लाइव देखा जा सकता है?

WWE WrestleMania XL: WWE का साल का सबसे बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट रेसलमेनिया 40 (WrestleMania XL) ऐतिहासिक होने वाला है और कंपनी भी इसे यादगार बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है। पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी मेनिया का आयोजन दो नाईट में होने वाला है।

रोमन रेंस, द रॉक, कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस इस साल नाईट 1 और नाईट 2 को मेन इवेंट करने वाले हैं। इसके अलावा भी कई प्रमुख चैंपियंस WrestleMania XL में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस आर्टिकल के जरिए हम आपको WrestleMnaia के लाइव प्रसारण से जुड़ी जानकारी बताने वाले हैं।

WWE WrestleMania XL का आयोजन कब और कहां होने वाला है?

WrestleMania XL इस साल 6 और 7 अप्रैल को लाइव आने वाला है। इस प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन फिलाडेल्फिया के लिंकन फाइनेंशियल फील्ड में होने वाला है।

WWE WrestleMania XL को भारत में फैंस कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं?

WWE का साल का सबसे बड़ा इवेंट WrestleMania XL भारत में भी लाइव आने वाला है। नाईट 1 को भारतीय फैंस रविवार 7 अप्रैल और नाईट 2 का लुत्फ सोमवार 8 अप्रैल को उठा सकते हैं। इसका लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होने वाला है। इंग्लिश में सोनी टेन 1/टेन 1 एचडी, हिंदी में सोनी टेन 3/टेन 3 एचडी और तमिल-तेलुगु में सोनी टेन 4 पर फैंस इस शो को लाइव देख सकते हैं।

भारतीय फैंस शो ऑफ द शोज़ को ऑनलाइन सोनी लिव ऐप और जियो टीवी पर देख सकते हैं। इसके अलावा Sportskeeda Hindi पर भी आपको WrestleMania XL की लाइव कमेंट्री के साथ पल-पल के अपडेट्स मिलेंगे।

WWE WrestleMania XL में इस साल कौन-कौन से मैच होने वाले हैं?

#) रोमन रेंस vs कोडी रोड्स - अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच

#) द रॉक और रोमन रेंस vs कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस - टैग टीम मैच

#) सैथ रॉलिंस vs ड्रू मैकइंटायर - वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच

#) रिया रिप्ली vs बैकी लिंच - विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच

#) इयो स्काई vs बेली - विमेंस चैंपियनशिप मैच

#) गुंथर vs सैमी ज़ेन - आईसी चैंपियनशिप मैच

#) जजमेंट डे vs द न्यू डे vs DIY vs द मिज़ और आर ट्रुथ vs दो टीमों ने अभी क्वालीफाई नहीं किया है - अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए सिक्स पैक लैडर मैच

#) लोगन पॉल vs रैंडी ऑर्टन vs केविन ओवेंस - यूएस चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच

#) एजे स्टाइल्स vs लोगन पॉल

#) जिमी उसो vs जे उसो

