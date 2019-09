Cricket Records: अनिल कुंबले के टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं ये तीन भारतीय गेंदबाज 

Cricket Records: अनिल कुंबले के टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं ये तीन भारतीय गेंदबाज Neeraj FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 905 // 25 Sep 2019, 13:58 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

अनिल कुंबले भारतीय क्रिकेट टीम इस समय आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पर है। भारत को नंबर एक टेस्ट टीम बनाने में टीम इंडिया के गेंदबाजों का भी बहुत बड़ा योगदान है। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व लेग स्पिनर गेंदबाज अनिल कुंबले के नाम है। कुंबले ने 132 टेस्ट मैचों की 236 पारियों में 619 विकेट अपने नाम किये थे। कुंबले टेस्ट क्रिकेट के एकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की किसी एक पारी में 10 विकेट अपने नाम दर्ज किये हों। उन्होंने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए दूसरी पारी में 26.3 ओवरों में 73 रन देते हुए 10 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया था। जो कि अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के 619 विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी भारतीय गेंदबाज के लिए आसान नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसे तीन गेंदबाज इस समय भारतीय टीम का हिस्सा हैं। जो कुंबले के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। 1. रविचंद्रन अश्विन रविचंद्रन अश्विन रविचंद्रन अश्विन भारतीय टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाजों में से एक हैं। इन्होनें क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किये हैं। कुंबले के 619 विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ने के अश्विन सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं। कुंबले की तरह अश्विन का टेस्ट करियर भी अभी तक बेहद शानदार रहा है। अश्विन ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 6 नवंबर 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ की थी। अपने टेस्ट करियर में अभी तक अश्विन ने 65 टेस्ट मैच खेले हैं। जिसमें उन्होंने 122 पारियों में 25.44 की औसत से 342 विकेट चटकाए हैं। अपने करियर में अश्विन 26 बार 5 या उससे ज्यादा विकेट ले चुके हैं। तो वहीं 7 बार 10 विकेट भी एक मैच में ले चुके हैं।

Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं.

