3 बड़े भारतीय खिलाड़ी जो 2020 में रिटायर हो सकते हैं

3 बड़े भारतीय खिलाड़ी जो 2020 में रिटायर हो सकते हैं Cricket Lover FOLLOW CONTRIBUTOR टॉप 5 / टॉप 10 Published Dec 28, 2019

Dec 28, 2019 IST SHARE

रैना और धोनी T20 हर एक स्पोर्ट्स एथलीट की एक उम्र होती है और एक समय बाद उसे खेल से रिटायर जरूर होना पड़ता है। क्रिकेट में रिटायरमेंट का काफी ज्यादा महत्व है। हर खिलाड़ी अपने हिसाब से खुदकी रिटायरमेंट लेने की उम्र तय करता है। क्रिकेट जैसे खेल में फिटनेस काफी ज्यादा अहम किरदार निभाती है। खिलाड़ी को मैच के दौरान ग्राउंड पर फील्डिंग करते समय दौड़ना पड़ता है। इसके अलावा गेंदबाजों और बल्लेबाजों को भी फिटनेस का ध्यान रखना पड़ता है। क्रिकेट में अक्सर खिलाड़ी 35 से 40 साल की उम्र के दौरान रिटायर हो जाते हैं। 2019 में कुछ बड़े क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट ली थी जिसमें युवराज सिंह और अंबाती रायडू का नाम शामिल है। कुछ इस प्रकार से ही बड़े भारतीय खिलाड़ी 2019 ने रिटायर हो सकते हैं। इसलिए हम बात करने वाले हैं 3 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जो 2020 में रिटायर हो सकते हैं। #3 एमएस धोनी धोनी T20 एमएस धोनी का इस सूची में आना लगभग तय था। धोनी को क्रिकेट खेलते हुए काफी समय हो चुका है। एमएस ने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया था। इसके बाद यह खिलाड़ी भारत का सबसे बढ़िया कप्तान और फिनिशर बन गया। धोनी ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी की थी। इसके बाद वह तीनों फॉर्मेट में इंडियन टीम के कप्तान बन गए। धोनी ने कई सालों तक भारत के मिडल ऑर्डर को संभालकर रखा। इस दिग्गज खिलाड़ी ने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 17 हजार के करीब रन बनाए हैं। वह अपने देश को टी20 और ODI वर्ल्ड कप के अलावा चैंपियंस ट्रॉफी भी जीताने वाले पहले कप्तान है और उनका यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। खैर, धोनी अब 38 साल के हो चुके हैं और धीरे-धीरे इस खिलाड़ी का प्रदर्शन गिरते जा रहा है। धोनी 2020 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। 1 / 3 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...