Players can become expensive on the second day in IPL Mega Auction 2025: आईपीएल के 18वें एडिशन से पहले 24 और 25 नवंबर को मेगा नीलामी हो रही है। सऊदी अरब में हो रहे मेगा ऑक्शन के पहले दिन देश-विदेश के कई खिलाड़ी करोड़पति बने। जिसके बाद अब सोमवार को दूसरे दिन भी जमकर पैसों का बारिश होने वाली है। नीलामी के दूसरे दिन भी कई सुपरस्टार खिलाड़ियों के नाम पर बोली लगेगी।

आईपीएल मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन भारत के साथ ही कई विदेशी खिलाड़ी हैं, जो बड़ा दांव हासिल कर सकते हैं। सोमवार की नीलामी के लिए सभी टीमें तैयार हैं, तो साथ ही फैंस की भी नजरें टिकी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं वो 3 खिलाड़ी जिन पर नीलामी के दूसरे दिन हो लग सकती है बंपर बोली

3. सैम करन

इंग्लैंड के स्टार युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम करन इस मेगा टी20 लीग में एक वक्त सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। सैम करन को पंजाब किंग्स ने रिलीज कर दिया, जिसके बाद अब वो मेगा ऑक्शन में बोली लगाने के लिए तैयार हैं। इस इंग्लिश खिलाड़ी का नाम पहले दिन तो बोली में नहीं आ सका, जिसके बाद अब ये दूसरे दिन मैदान में होंगे, जहां उन्हें लेकर फ्रेंचाइजी के बीच जबरदस्त रेस दिख सकती है। ऐसे में वो इस दिन बड़ा दांव हासिल कर सकते हैं।

2. वॉशिंगटन सुंदर

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर आईपीएल में पिछले सीजन तक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे। लेकिन उन्हें रिटेन नहीं किया गया। अब वो मेगा नीलामी में अपने नाम की बोली लगाने के लिए तैयार हैं। वॉशिंगटन सुंदर के हाल में ही जबरदस्त प्रदर्शन के दम पर मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन उनके नाम की धूम मच सकती है। दूसरे दिन की नीलामी में फ्रेंचाइजी के बीच इस युवा भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ियों के लिए जबरदस्त होड़ मच सकती है।

1 सरफराज खान

भारतीय क्रिकेट टीम में इसी साल की शुरूआत में जगह बनाने वाले स्टार युवा बल्लेबाज सरफराज खान अब टीम इंडिया में स्थापित होते जा रहे हैं। सरफराज खान को पिछले आईपीएल में कोई खरीददार तक नहीं मिला था। लेकिन अब वो टीम इंडिया में जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी प्राइस हाथ लग सकती है। सरफराज का नाम पहले दिन की नीलामी में तो नहीं आया था, लेकिन अब दूसरे दिन उनके नाम पर बंपर बोली लग सकती है।

