10 ओवर के मैच में हुई रनों की बारिश, एक ही बल्लेबाज ने तूफानी पारी के दौरान लगाए 12 छक्के 

An absolute run-fest!



2⃣9⃣4⃣ combined in 20 overs 💥🤯@nwarriorst10 get the W but a spirited fight from Fletcher (53 from 28) & Suri (42 from 16) for @BanglaTigers_ae #AbuDhabiT10 #InAbuDhabi pic.twitter.com/0f4r8UkAom