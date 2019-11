ACC Emerging Asia Cup 2019: भारतीय अंडर 23 ने नेपाल को हराया, ओमान ने श्रीलंका अंडर 23 को हराकर बड़ा उलटफेर किया  

ACC Emerging Asia Cup 2019: भारतीय अंडर 23 ने नेपाल को हराया, ओमान ने श्रीलंका अंडर 23 को हराकर बड़ा उलटफेर किया निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 14 Nov 2019, 20:21 IST SHARE

ओमान की टीम ने किया उलटफेर (Photo: Asian Cricket Council) बांग्लादेश में आज से शुरू हुए एसीसी इमर्जिंग एशिया कप 2019 के पहले दिन भारतीय अंडर 23 टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराया। अन्य मुकाबलों में ओमान ने श्रीलंका अंडर 23 को हराकर बड़ा उलटफेर किया, वहीं पाकिस्तान अंडर 23 ने अफगानिस्तान अंडर 23 और बांग्लादेश अंडर 23 ने हांगकांग को हराया। सावर में ग्रुप बी के मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की टीम सिर्फ 193 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पवन सर्राफ ने 56 और शरद वेसावकर ने 44 रनों का योगदान दिया। भारतीय टीम की तरफ से सौरभ दुबे ने चार, यश राठौड़ ने तीन, पी रेखाड़े ने दो और सिद्धार्थ देसाई ने एक विकेट लिया। भारतीय टीम ने जवाब में सनवीर सिंह (56) और अरमान जाफर (51*) के अर्धशतक एवं कप्तान बीआर शरत के 49 रनों की मदद से 42 ओवर में ही सिर्फ तीन विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। सावर में ही ग्रुप बी के दूसरे मुकाबले में सुमोन खान (4/33) की बेहतरीन गेंदबाजी के कारण हांगकांग की टीम 164/9 का स्कोर ही बना सकी, जिसके जवाब में मेजबानों की अंडर 23 टीम ने सौम्य सरकार (74 गेंद 84) की धुआंधार पारी और मोहम्मद नईम के 52 रनों की मदद से सिर्फ एक विकेट खोकर 25वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। कॉक्स बाजार में ग्रुप ए के मुकाबले में पहले खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 138 रन बनाकर ढेर हो गई। पाकिस्तान के मुहम्मद मोहसिन खान ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। जवाब में पाकिस्तान ने रोहैल नज़ीर (53*) के अर्धशतक की मदद से 36वें ओवर में ही सिर्फ तीन विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। कॉक्स बाजार में ही ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में ओमान ने बड़ा उलटफेर किया और श्रीलंका की इमर्जिंग टीम को झटका दिया। श्रीलंका की टीम ने अशेन बंडारा (62) और कप्तान चरित असालंका (57) के अर्धशतक की मदद से 268 रन बनाये, जिसके जवाब में ओमान ने जतिंदर सिंह (150 गेंद 131*) के बेहतरीन शतक की मदद से 49वें ओवर में ही 6 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। विकेटकीपर सूरज कुमार ने भी 70 रनों की शानदार पारी खेली और जतिंदर सिंह के साथ पांचवें विकेट के लिए 148 रनों की साझेदारी निभाई।

