जब सचिन के साथ फ्लाइट में सुरेश रैना को एयर होस्टेस ने कहा, 'हैलो अर्जुन जैसे हो, आपकी मम्मी कैसी हैं'

सुरेश रैना (Suresh Raina) की किताब 'Believe: What Life and Cricket Taught Me' मार्केट में आ गई है और इसको पढ़ने वालों की तरफ से मजेदार रिव्यू भी आए हैं। इस बीच सुरेश रैना का ने एक शानदार किस्सा किताब में शेयर किया है। रैना ने कहा कि सचिन तेंदुलकर के साथ एक बार फ्लाइट में एयर होस्टेस ने मुझे अर्जुन तेंदुलकर समझ लिया था।

रैना ने किताब में लिखा कि हम बिजनेस क्लास में जा रहे थे और एक एयर होस्टेस सचिन तेंदुलकर का औटोग्राफ लेने आई। इस दौरान उसने मुझे सचिन का बेटा अर्जुन तेंदुलकर समझते हुए कहा कि हेलो अर्जुन, कैसे हो आप? आपकी मम्मी कैसी हैं?" इससे पहले कि रैना कुछ स्पष्ट कर पाते, तेंदुलकर ने कुछ मजाक करने के लिए हस्तक्षेप किया। मास्टर ब्लास्टर ने कहा कि वे दोनों ठीक हैं लेकिन अंजलि (सचिन की पत्नी) हाल ही में पढ़ाई पर ध्यान न देने के लिए उससे (अर्जुन) नाराज है।

रैना ने लिखा कि बहुत बाद में एयर होस्टेस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि कोई उसके साथ एक तस्वीर क्लिक कर रहा है, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह अर्जुन नहीं बल्कि खुद एक भारतीय क्रिकेटर था। बाद में एयर होस्टेस उनके पास आई और माफी मांगी। रैना ने कहा कि यह ठीक है, जाहिर तौर पर वह शर्मिंदा थीं।

सुरेश रैना आईपीएल के दूसरे सीजन के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम इस महीने ही यूएई के लिए रवाना हो जाएगी, ताकि टीम की तैयारियों पर असर न पड़े और वहां की परिस्थितियों में भी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। पिछले साल आईपीएल के दौरान रैना टीम के साथ यूएई गए थे लेकिन वह वापस लौट आए थे। इस बार वह टीम के साथ आधे मैचों में खेल चुके हैं और चेन्नई का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है।

सीएसके की टीम इस समय अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। पहले नम्बर पर दिल्ली है। यूएई में आईपीएल के दूसरे चरण की शुरुआत में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मुकाबला देखना को मिलेगा। देखना होगा कि दोनों टीमों के बीच मुकाबला कैसा रहेगा।

