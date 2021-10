AM vs MAK Dream11 Prediction, प्लेइंग XI अपडेट आज के Afghanistan One Day Tournament, फाइनल मैच के लिए - 29 अक्टूबर, 2021

Afghanistan One Day Tournament (AM vs MAK) का फाइनल मुकाबला 29 अक्टूबर को The Amo Region और Mis Ainak Region खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कांधार क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है।

The Amo Region ने लीग स्टेज में 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं और उन्होंने सेमीफाइनल में भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ Mis Ainak Region ने लीग स्टेज और सेमीफाइनल में अच्छा करते हुए फाइनल में जगह बनाई। दोनों टीमों के बीच अच्छा फाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है।

AM vs MAK के बीच फाइनल मुकाबले के लिए संभावित प्लेइंग XI

The Amo Region

नासिर जमाल, फरहान जाखिल, हाजी मुराद मुरादी, अब्दुल मलिक, इमरान मीर, इब्राहिम सैफी, अब्दुल वासी, ज़ुबैर अहमदी, ज़ोहेब अहमदज़ई, मोहम्मदुल्लाह ज़ुमाती और मोहम्मद सलीम।

Mis Ainak Region

शाहिदुल्लह कमल, असगर अटल, यूसुफ शाह, फज़ल जज़ई, नवीद ओबेद, रहमनुल्लाह खान, रहीम मंगल, खलील गुरबाज़, नूर अहमद, हसीबुल्लाह और यूसुफ जज़ई।

मैच डिटेल

मैच - The Amo Region vs Mis Ainak Region

तारीख - 29 अक्टूबर 2021, 9:45 AM IST

स्थान - कांधार

पिच रिपोर्ट

कांधार क्रिकेट ग्राउंड में विकेट पिछले कुछ मुकाबलों में बल्लेबाजों के पक्ष में रही है और साथ ही में मैच के साथ पिच के धीमे होने की भी उम्मीद है। दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए विकेट इतना आसान नहीं रह सकती है और इसी वजह से पहले बल्लेबाजी करना अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।

AM vs MAK के बीच फाइनल मुकाबले के लिए Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: हाजी मुराद मुरादी, फरहान जाखिल, अब्दुल मलिक, असगर अटल, रहमनुल्लाह खान, नासिर जमाल, शाहिदुल्लाह कमल, अब्दुल वासी, नूर अहमद, खलील गुरबाज़ और मोहम्मद सलीम।

कप्तान - शाहिदुल्लाह कमल, उपकप्तान - फरहान जाखिल

Fantasy Suggestion #2: हाजी मुराद मुरादी, फरहान जाखिल, रहीम मंगल, असगर अटल, रहमनुल्लाह खान, इब्राहिम सैफी, शाहिदुल्लाह कमल, अब्दुल वासी, नूर अहमद, खलील गुरबाज़ और ज़ोहेब अहमदज़ई।

कप्तान - शाहिदुल्लाह कमल, उपकप्तान - अब्दुल वासी

