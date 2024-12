लड़का से लड़की बने पूर्व क्रिकेटर के बेटे को सताई बचपन की याद, शेयर की खास तस्वीर

Anaya Bangar New instagram video: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और बैटिंग कोच संजय बांगर के बेटे आर्यन बांगर ने अपना जेंडर बदल लिया है। अब वह आर्यन से अनाया बांगर बन गए हैं। आर्यन बांगर जब से अनाया बने हैं, वह पहले से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगे हैं। आर्यन बांगर सोशल मीडिया पर अपनी ट्रांसफार्मेशन जर्नी के बारे में भी बता चुके हैं। जिसे देख कुछ लोग हैरान हैं, तो कुछ उन्हें इतने बड़े चेंज के लिए हिम्मत दे रहे हैं।

बता दें कि क्रिकेटर संजय बांगर के बेटे आर्यन ने जो ट्रांसफार्मेशन कराए हैं उसे ‘हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी' या HRT कहते हैं। इस थेरेपी से उनके शरीर में धीरे-धीरे बदलाव आए, और इस बदलाव के साथ ही उनका नाम आर्यन से अनाया हो गया। अनाया ने अपने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स के ज़रिये इस सफर को लोगों से साझा किया। एक पोस्ट में उन्होंने कहा - 'शारीरिक ताकत भले ही कम हो रही हो, पर खुशी मिल रही है। इसी बीच अनाया को अपने बचपन की याद सता रही है, आपको बताते हैं क्या है पूरा माजरा।

अनाया बांगर को सताई बचपन की याद

अनाया बांगर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी बचपन की तस्वीर के साथ अपनी ट्रांसफार्मेशन के बाद की तस्वीरें शेयर की है। अनाया बांगर ने अपनी इन यादों को शेयर कर कैप्शन पर लिखा कि Took a while to be legit but it’s all worth it।। फैंस उनकी इस पोस्ट पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। कमेंट कर उनसे उनकी ट्रांसफार्मेशन जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं।

अनाया बांगर जब भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट शेयर करती हैं तो फैंस उनसे तरह- तरह के सवाल पूछते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं, या फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। हर सवाल का अनाया बखूबी जवाब भी देती हैं। अनाया खुद कई बार अपने फैंस को भी मौका देती हैं कि फैंस उनसे सवाल कर सकें। ट्रांसफार्मेशन जर्नी के बाद अनाया बांगर की फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई है। पहले से ज्यादा लोग उनसे जुड़ गए हैं।

Trending

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback