BalleBaazi: अपने जमा किए हुए पैसों को दोगुना करें मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER फ़ीचर 11 // 24 Sep 2019, 19:30 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

BalleBaazi.com दे रहा है आपको बड़ा मौका आप अगर फैंटसी क्रिकेट प्लेयर हैं और किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं जहां आप एक या दो रुपये लगाकर 15 हज़ार तक जीत सकते हैं। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत की सबसे उभरती हुई फैंटसी प्लेटफॉर्म BalleBaazi.com आपको मौका देती है जहां आप कम खर्चा करके ज़्यादा कमा सकते हैं। इस फैंटसी गेमिंग प्लेटफॉर्म, जिसके साथ युवराज सिंह जुड़े हुए हैं, का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप पैसा जमा करने के साथ ही इसपर कमाना शुरू कर सकते हैं। एक प्लेयर के खेलने के लिए काफी लीग उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे महंगी लीग 49 रुपये की है और एक प्लेयर इससे 15 लाख रुपये तक जीत सकता है। BalleBaazi.com एक प्लेयर को मौका देती है कि आप अलग डिपॉजिट कोड का इस्तेमाल करते हुए अपने पैसे को दोगुना कर सकते हैं। जब एक प्लेयर पहली बार जुड़ता है, तो वो START100 कोड का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बाद उसे पहले डिपॉजिट पर दोगुना बोनस मनी मिलता है। एक प्लेयर 100 से 5000 रुपये तक डिपोजिट कर सकते हैं और उसके बाद उनका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। एक प्लेयर के पास कई कोड हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो अपने वॉलेट के अमाउंट को डबल कर सकते हैं। कुछ एक्टिव कोड्स नीचे दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं: FOOTBALL- एक प्लेयर 100 रुपये जमा करते हुए अपने BalleBaazi अकाउंट में 100 रुपये अधिक मिल जाएंगे। इस कोड का कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक यूज़र एक ही बार इसे इस्तेमाल कर सकता है। CPL2500- इस कोड का सबसे बड़ा फायदा है कि एक प्लेयर 5000 रुपये जमा करने के बाद 2500 रुपये एक्सट्रा पा सकते हैं। इस ऑफर को भी एक यूज़र एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। CPL5000- जब यूज़र इस कोड का इस्तेमाल करता है और 10,000 रुपये जमा करने के बाद 5000 हज़ार रुपये एक्सट्रा मिलते हैं। इस ऑफर को भी एक यूज़र एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है। CPL20- इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद जब यूज़र एक से 25000 रुपये तक जमा करते हैं, तो उन्हें अपने डिपॉजिट पर 20 प्रतिशत अधिक मिलता है। इस कोड का सबसे बड़ा फायदा है कि एक यूज़र कई बार इसका इस्तेमाल कर सकता है। IN200- जब यूज़र 200 रुपये जमा करता है, तो उसे 200 रुपये एक्सट्रा मिलता है। इस ऑफर को भी एक यूज़र एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है। Advertisement IN400- जब यूज़र 400 रुपये जमा करता है, तो उसे 400 रुपये एक्सट्रा मिलता है। इस ऑफर को भी एक यूज़र एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है। IN600- जब यूज़र 600 रुपये जमा करता है, तो उसे अपने BalleBaazi अकाउंट में 600 रुपये एक्सट्रा मिलेंगे। इस ऑफर को भी एक यूज़र एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है। इन शानदार ऑफर के अलावा आपके अपने दोस्त को इस ऐप का रेफरेंस देकर अपने अकाउंट में फ्री मनी पा सकते हैं। जब एक प्लेयर अपना रेफर कोड अपने दोस्त के साथ शेयर करता है और वो उसका इस्तेमाल करते हुए साइनअप करता है तो प्लेयर के अकाउंट में 100 रुपये आएंगे। जितने ज़्यादा रेफरल, उतना ही ज़्यादा पैसे एक प्लेयर अपने अकाउंट में पा सकता है। अब जब आप अपने डिपॉजिट को 100 प्रतिशत से दोगुना कर सकते हैं, तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है और BalleBaazi.com पर जाकर खेले और बड़ा कैश प्राइस जीतें।

Give feedback Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...