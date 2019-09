BalleBaazi Fantasy 11 के लिए बेहतर टिप्स कहाँ से हासिल करें ? Ankit Pasbola FOLLOW ANALYST फ़ीचर 171 // 25 Sep 2019, 16:47 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

BalleBaazi अब आपने BalleBaazi क्रिकेट फैंटेसी लीग में भाग लेना शुरु कर दिया है और शायद कुछ इनाम भी जीत लिए होंगे। हालाँकि, किसी भी प्रतिभागी के लिए एक अच्छी टीम का चयन करना कठिन हो सकता है, लेकिन इस फैंटेसी की यह बात अच्छी है कि इसमें विशेषज्ञ की सलाह से एक आदर्श टीम चुन सकते हैं। प्रतियोगी टीमों के बारे में नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ जानकारी प्राप्त करने के लिए BalleBaazi ब्लॉग पर लॉग इन कर सकते हैं और टीम को चुनने के लिए आंकड़े और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैच से पहले पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और संभावित टीम के बारे में भी जान सकते हैं। इस प्लेटफार्म पर आपको खिलाड़ियों की फॉर्म एवं उनका मजबूत और कमजोर पक्ष के सम्बन्ध में जानकरी मिलती है। इसके अलावा संभावित टीम की जानकारी के आधार पर आप अपनी फैंटेसी टीम चुन सकते हैं। प्रमोशनल आर्टिकल में कोड और ऑफ़र के बारे में जानकारी होती है, जिसके माध्यम से एक खिलाड़ी अपने BalleBaazi अकाउंट मे पैसे बढ़ा सकता है और बिना किसी चिंता के खेल सकता है। ब्लॉग में हर मैच में बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों के प्रदर्शन और टीम के हार-जीत के कारण का विस्तृत विवरण होता है। खेल के संबंध में इतनी समझ एक अच्छी टीम का चयन करने में बहुत सहायक हो सकती है, जिससे आप प्रतियोगिता जीतकर पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। BalleBaazi प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे ऐसे ब्लॉग मौजूद हैं, जिनसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। इसकी मदद से खिलाड़ियों का चयन मैच की परिस्थिति के आधार पर किया जा सकता है। ज्यादातर लेख में फैंटसी से संबंधित टिप्स और ट्रिक्स बताई गई हैं। यदि इनका अच्छे से विश्लेषण किया जाए, तो इससे सर्वश्रेष्ठ टीम चुनने में मदद मिल सकती है। इन सुझावों से हम उपयुक्त कप्तान और उपकप्तान को भी चुन सकते हैं। कप्तान दोगुने दर से अंक हासिल करते हैं, जबकि उप-कप्तान डेढ़ गुने की दर से अंक प्राप्त करते हैं। सही रणनीतिक का इस्तेमाल करके कोई भी खिलाड़ी सर्वाधिक अंक पाकर प्रतियोगिता जीत सकता है। यदि आपने हाल ही में BalleBaazi फैंटसी क्रिकेट खेलना शुरू किया है, तो इससे संबंधित ब्लॉग और लेख आपकी मदद कर सकते हैं। इससे आप एक औसत खिलाड़ी और विशेष खिलाड़ी के बीच अंतर कर सकते हो। अधिकांश लेखों में ज्यादा अंक हासिल करने के तरीके और सुझाव के बारे में बताया गया है। आपके पास उन लोगों की तुलना में जीतने का ज्यादा मौका होगा जो ब्लॉग नहीं पढ़ते होंगे। इन लेखों में दिये गये सुझावों की मदद से आप अच्छी टीम बना सकते हैं, जो निश्चित ही आपको बड़ी जीत दिलाने में मदद करेगी।



