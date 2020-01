Hindi Cricket News: बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का ऐलान, एम एस धोनी का नाम शामिल नहीं सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Jan 16, 2020

एम एस धोनी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का ऐलान कर दिया है। नवदीप सैनी, मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर और दीपक चाहर को सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। खास बात ये है कि एम एस धोनी को किसी भी ग्रेड में जगह नहीं मिली है। उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से ही कोई मैच नहीं खेला है। ग्रेड ए प्लस में केवल 3 ही खिलाड़ी हैं, जबकि ग्रेड ए में अश्विन, जडेजा, रहाणे, ऋषभ पंत और शमी समेत कुल 11 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। हार्दिक पांड्या को ग्रेड बी में रखा गया है। वो पिछले काफी समय से चोट की वजह से बाहर चल रहे हैं। शार्दुल ठाकुर और हनुमा विहारी समेत कई खिलाड़ी ग्रेड सी में हैं। सभी खिलाड़ियों की पूरी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट इस प्रकार है: ग्रेड A+ विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ग्रेड A रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, के एल राहुल, शिखर धवन, मोहम्मद शमी, इशांत शर्मा, कुलदीप यादव और ऋषभ पंत। ग्रेड B ऋद्धिमान साहा, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या और मयंक अग्रवाल Advertisement ग्रेड C केदार जाधव, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, मनीष पांडे, हनुमा विहारी, शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर और वाशिंगटन सुंदर। Advertisement

