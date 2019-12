बिग बैश लीग 2019-20 का पूरा कार्यक्रम और सभी टीमों की लिस्ट सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 16 Dec 2019, 16:24 IST SHARE

बिग बैश लीग बिग बैश लीग का 9वां सीजन 17 दिसंबर से शुरु हो रहा है। पहला मैच ब्रिस्बेन के द गाबा स्टेडियम में सिडनी थंडर और मेजबान ब्रिस्बेन हीट के बीच खेला जाएगा। बिग बैश लीग का 9वां संस्करण 17 दिसंबर 2019 से 8 फरवरी 2020 तक खेला जाएगा। इस दौरान लीग स्टेज में कुल 56 मुकाबले होंगे। इसके बाद एलिमिनेटर, क्वालीफायर, नाकआउट और चैलेंजर मुकाबला होगा और आखिर में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बिग बैश लीग के 9वें सीजन के लिए सभी टीमें और उनके खिलाड़ियों की लिस्ट: ब्रिस्बेन हीट: क्रिस लिन (कप्तान), मैक्स ब्रायंट, जो बर्न्स, सैम हीजलेट, मैट रेनशॉ, मार्नस लैबुशेन, बेन कटिंग, टॉम बैंटन, एबी डीविलियर्स, जिमी पियर्सन, मुजीब जादरण, बेन लॉफलिन, जेम्स पैटिन्सन, जोश ललोर, मिचेल स्वैपसन, जैक प्रेस्टविज, मार्क स्कीटी, मैथ्यू कुहनेमान, कैमरन गैनन और जहीर खान। सिडनी थंडर: कैलम फर्ग्युसन (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स हेल्स, जेसन सांघा, एलेक्स रॉस, ओलिवर डेविस, अर्जुन नायर, क्रिस ग्रीन, क्रिस मॉरिस, डेनियल सैम्स, जे लेंटन, मैथ्यू गिलिक्स, नाथन मैकएंड्र्यू, गुरिंदर संधू, क्रिस ट्रिमेन, ब्रेंडन डॉगेट और जोनाथन कुक। एडिलेड स्ट्राइकर्स: ट्रैविस हेड (कप्तान), वेस एगर, एलेक्स कैरी, हैरी कॉन्वे, राशिद खान, जैक लेहमन, माइकल नीसर, हैरी नील्सन, लियाम ओ कॉनर, फिल साल्ट, मैट शॉर्ट, पीटर सिडल, बिली स्टैनलेक, कैमरन वैलेंटे, जैक वेदहेराल्ड, जोनाथन वेल्स, कैमरन व्हाइट और निक विंटर। होबार्ट हरिकेंस: मैथ्यू वेड (कप्तान), जॉर्ज बेली, जेक डोरान, जेम्स फॉकनर, जैरोड फ्रीमैन, कैलेब ज्वेल, बेन मैकडरमॉट, सिमन मिलेनको, डेविड मूडी, टॉम रॉजर्स, डार्सी शॉर्ट, अरोन समर्स, स्कॉट बोलैंड, नाथन एलिस, रिले मेरेडिथ, क्लाइव रोज और डेविड मिलर। मेलबर्न रेनेगेड्स: आरोन फिंच (कप्तान), कैमरन ब्वॉयस, डेन क्रिस्चियन, टॉम कूपर, जैक एवान्स, जैक फ्रेशर मैक्गर्क, रिचर्ड ग्लेसन, हैरी गुर्ने, सैम हार्पर, मार्कस हैरिस, मैकेंजी हार्वे, जॉन हालैंड, शॉन मार्श, जो मेनी, मोहम्मद नबी, केन रिचर्डसन, विल सदरलैंड, बी वेबस्टर और जैक विल्डरमथ। मेलबर्न स्टार्स: ग्लेन मैक्सवेल (कप्तान), पैट ब्राउन, हिल्टन कार्टराइट, जैक्सन कोलमैन, नाथन कुल्टर नाइल, बेन डंक, सेब गॉच, पीटर हैंड्सकोम्ब, क्लिंट हिंचलिफ, संदीप लामिचाने, निक लार्किन, निक मैडिन्सन, जोनाथन मेर्लो, लान्स मॉरिस, टॉम ओ कॉनेल, डेल स्टेन, मार्कस स्टोइनिस, डेनियल वॉरेल और एडम जैम्पा। पर्थ स्कार्चर्स: मिचेल मार्श (कप्तान), एश्चटन एगर, फवाद अहमद, कैमरन बैनक्रोफ्ट, जेसन बेहरनडॉर्फ, कैमरन ग्रीन, लियाम गुथरी, आरोन हार्डी, निक हॉब्सन, जोश इंग्लिश, क्रिस जॉर्डन, मैथ्यू केली, लियाम लिविंग्स्टोन, जोएल पेरिस, कर्टिस पैटर्सन, झाय रिचर्डसन, एश्टन टर्नर, एंड्र्यू टाई और सैम व्हाइटमैन। सिडनी सिक्सर्स: मोइसिस हेनरिक्स (कप्तान), स्टीव स्मिथ, सीन एबॉट, जस्टिन एवेनडानो, टॉम करन, बेन ड्वारशिस, जैक एडवर्ड्स, मिकी एडवर्डस, डैन फेलिन्स, डेनियल ह्य़ूज, नाथन लियोन, स्टीफन ओ कीफ, जोश फिलिप, लॉयड पोप, जॉर्डन सिल्क, हेनरी थॉरटन और जेम्स विंस। Advertisement

