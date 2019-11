ब्रांडस्ट्रीट ने ईवेंटस के सहयोग से कॉर्पोरेट टी20 विंटर लीग शुरू किया मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 30 Nov 2019, 17:37 IST SHARE

टी20 विंटर लीग हर हफ्ते वीकेंड पर होगा भारत की प्रमुख इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एजंसी ब्रांडस्ट्रीट ने आज ईवेंटस के सहयोग से कॉर्पेरेट टी20 विंटर लीग की शुरुआत की है। टी20 विंटर लीग 2019 का आयोजन ग्रुरुग्राम के ट्रांसफन फील्ड्स में अगले 13 हफ्ते हर वीकेंड पर होगा। 13 हफ्तों तक चलने वाला यह लीग ब्रांडस्ट्रीट के सीएमओ श्री सुरेंद्र सिंह का ब्रेनचाइल्ड है। दूसरे कॉर्पोरेट टी20 लीग के शुभारंभ पर श्री सिंह ने बताया, "कॉर्पेरेट जगत की सेडेंट्री लाइफस्टाइल में नियमित शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देने के लक्ष्य से हमने कॉर्पोरेट लीग की शुरुआत की। इससे लोगों में टीम भावना भी बढ़ेगी। दिमाग के बेहतर काम करने के लिए शरीर संचालन जरूरी है। घंटों ऑफिस में काम करने से लोग काम के अलावा कुछ और नहीं सोच पाते हैं। इस आयोजनों से उन्हें ऑफिस के बाहर कुछ करने का मौका मिलेगा, जिसपर उन्हें गर्व होगा।" टी20 विंटर लीग के काफी चर्चे हैं। दो महीने के इस टी20 लीग में एक्सेंचर, एचडीएफसी बैंक, अपोलो म्यूनिख, अन्सर्ट एंड यंग, इंडिगो एयरलाइंस समेत 42 कॉर्पोरेट टीमों के बीच टॉप पर पहुंचने का कड़ा मुकाबला होने वाला है। ईवेंटस के श्री रंजीत सिंह ने कहा, "हमें एक बार फिर ब्रांडस्ट्रीट के साथ कॉर्पोरेट लीग का आयोजन करने की खुशी है। कॉर्पोरेट टी20 लीग की दूरदृष्टि एक खास टूर्नामेंट बनना है, जिसमें विभिन्न कार्य श्रेत्रों के प्रोफेशनल मैदान में एकजुट होंगे। कॉर्पोरेट जगत में फिटनेस और फिजिकल एक्टिवीटी को बढ़ावा देने की दिशा में कॉर्पोरेट लीग एक बड़ा कदम है। इसके लिए क्रिकेट का खेल इसलिए चुना गया, क्योंकि यह खेलना और देखना सभी को पसंद है।" बीएसआई ने क्रिकेट के प्रतिभावान वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को स्पॉन्सर करने की पहल भी की है। बीएसआई उनके प्रशिक्षण और प्रोत्साहन पर जोर देता है, ताकि यह क्रिकेट की दुनिया में नाम करें।



