CPL 2019: गयाना अमेज़न वॉरियर्स के जीतने का सिलसिला जारी, तीसरे हफ्ते के सभी मैचों का राउंड-अप

CPL 2019: गयाना अमेज़न वॉरियर्स के जीतने का सिलसिला जारी, तीसरे हफ्ते के सभी मैचों का राउंड-अप निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 122 // 26 Sep 2019, 11:34 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

गयाना अमेज़न वॉरियर्स की लगातार 7 जीत कैरेबियन प्रीमियर लीग 2019 के तीसरे हफ्ते में 18 से 25 सितम्बर तक आठ मैच खेले गए। गयाना अमेज़न वॉरियर्स ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है और सात मैच जीतकर 14 अंकों के साथ टॉप पर हैं , वहीं ट्रिनबागो नाइटराइडर्स के 6 मैचों में 4 जीत के साथ नौ अंक हैं। जमैका तलावाज की टीम आठ मैच में सिर्फ दो जीतकर अभी भी आखिरी स्थान पर हैं। 18 सितम्बर को गयाना अमेज़न वॉरियर्स ने जमैका तलावाज को 81 रनों से हराया। कप्तान शोएब मलिक (37 गेंद 67*) और ब्रैंडन किंग (37 गेंद 59) के धुआंधार अर्धशतक की मदद से गयाना की टीम ने 218/6 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में जमैका की टीम 18वें ओवर में 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इमरान ताहिर (2/21) को मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। 19 सितम्बर को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने जमैका तलावाज को 20 रनों से हराया। सेंट किट्स एंड नेविस ने 'मैन ऑफ़ द मैच' फेबियन एलन (27 गेंद 62*) की ताबड़तोड़ पारी की मदद से 176/6 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में ग्लेन फिलिप्स (49 गेंद 87) की बेहतरीन पारी के बावजूद जमैका की टीम 156 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। फेबियन एलन 20 सितम्बर को बारबाडोस ट्राईडेंट्स ने सेंट लूसिया ज़ूक्स को 71 रनों से हराया। जस्टिन ग्रीव्स (57) के अर्धशतक और 'मैन ऑफ़ द मैच' जोनाथन कार्टर (21 गेंद 30) की धुआंधार पारी की मदद से बारबाडोस ने 172/6 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में सेंट लूसिया की टीम 15वें ओवर में ही सिर्फ 101 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 21 सितम्बर को सेंट लूसिया ज़ूक्स और ट्रिनबागो नाइटराइडर्स का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया।सेंट लूसिया ने मैच रुकने के समय कॉलिन इंग्राम (34 गेंद 52*) के अर्धशतक की मदद से 12.2 ओवरों में 99/4 का स्कोर बनाया था। 22 सितम्बर को गयाना अमेज़न वॉरियर्स ने डकवर्थ-लुईस की मदद से बारबाडोस ट्राईडेंट्स को 12 रनों से हराया। 'मैन ऑफ़ द मैच' क्रिस ग्रीन (4/14) की बेहतरीन गेंदबाजी के कारण बारबाडोस की टीम सिर्फ 138 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में गयाना ने ब्रैंडन किंग (34 गेंद 51*) के अर्धशतक की मदद से 11 ओवरों में 81/2 का स्कोर बनाया और बारिश के कारण डकवर्थ-लुईस नियम से जीत हासिल की। 23 सितम्बर को जमैका तलावाज ने बारबाडोस ट्राईडेंट्स को रोमांचक मुकाबले में 5 रनों से हराया। पहले खेलते हुए जमैका की टीम 20 ओवर में 127 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में बारबाडोस की टीम 122/9 का स्कोर ही बना सकी। शमार स्प्रिंगर (3/32) को मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। ब्रैंडन किंग बेहतरीन फॉर्म में हैं Advertisement 24 सितम्बर को सेंट लूसिया ज़ूक्स ने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को 20 रनों से हराया। सेंट लूसिया ने आंद्रे फ्लेचर (36) और कप्तान डैरेन सैमी (30) की तेज़ पारियों की मदद से 165/6 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में 'मैन ऑफ़ द मैच' हार्डस विलजोएन (4-1-14-3) की घातक गेंदबाजी के कारण सेंट किट्स एंड नेविस 145/9 का स्कोर ही बना सकी। 25 सितम्बर को गयाना अमेज़न वॉरियर्स ने सेंट लूसिया ज़ूक्स को आठ विकेट से हराया। सेंट लूसिया ने कॉलिन डी ग्रैंडहोम (37 गेंद 65) की धुआंधार पारी की मदद से 161/7 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में गयाना की टीम ने मैन ऑफ़ द मैच ' ब्रैंडन किंग (59 गेंद 81*) के ताबड़तोड़ अर्धशतक की मदद से 19वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली।

Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...