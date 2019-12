Cricket Records: अब तक खेले गए सभी डे-नाईट टेस्ट मैचों की लिस्ट और उनके परिणाम सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST आँकड़े 16 Dec 2019, 11:32 IST SHARE

ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड डे-नाईट टेस्ट मैच एक जमाने में टेस्ट क्रिकेट लोगों की पहली पसंद हुआ करता था। लोग टेस्ट क्रिकेट देखना पसंद करते थे और उसमें काफी दिलचस्पी लेते थे। हालांकि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया और टी20 क्रिकेट आने से लोगों की रुचि इसमें कम हुई। यही वजह है कि धीरे-धीरे टेस्ट क्रिकेट अपने ढलान पर जाने लगा और इसके अस्तित्व को बचाने की चिंता होने लगी। टेस्ट क्रिकेट को दोबारा जीवित करने के लिए गुलाबी गेंद से डे-नाईट टेस्ट मैचों की शुरुआत हुई। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि दिन-रात के मैच होने से लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ेगी और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे देखने आएंगे। गुलाबी गेंद पहला डे-नाईट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एडिलेड में 27 नवंबर 2015 से 1 दिसंबर 2015 तक खेला गया था। तब से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 14 डे-नाईट टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 7 डे-नाईट टेस्ट मैच खेले हैं और सभी मुकाबले उन्होंने जीते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन सी टीमें डे-नाईट टेस्ट मैच खेल चुकी हैं और क्या रहा है उन मैचों का परिणाम: 1.ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड (27 नवंबर-1 दिसंबर 2015) एडिलेड ओवल में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से जीत हासिल की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 202 रन बनाए और दूसरी पारी में 208 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 224 और 187/7 का स्कोर बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। 2. पाकिस्तान vs वेस्टइंडीज (13 अक्टूबर-17 अक्टूबर 2016) दुबई में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 56 रनों से हराया था। पहले खेलते हुए पाकिस्तानी टीम ने 3 विकेट पर 579 रन बनाकर पहली पारी घोषित की। जवाब में वेस्टइंडीज 357 रन ही बना पाई। हालांकि दूसरी पारी में पाकिस्तान 123 रन पर सिमट गई लेकिन फिर भी कैरेबियाई टीम ये मुकाबला हार गई। वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 289 रन बनाए। 3.ऑस्ट्रेलिया vs दक्षिण अफ्रीका (24 नवंबर -28 नवंबर 2016) Advertisement एडिलेड में हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीत हासिल की। साउथ अफ्रीका ने 259 और 250 का स्कोर बनाया और ऑस्ट्रेलिया ने 383 और 127/3 का स्कोर बनाकर मैच अपने नाम किया। 4.ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान (15 दिसंबर -19 दिसंबर 2016) ब्रिस्बेन में हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 39 रनों से जीत हासिल की थी। कंगारू टीम ने 429 और 202/5 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम ने 142 और 450 रन बनाए थे। 5.इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज (17 अगस्त-21 अगस्त 2017) बर्मिंघम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पारी और 209 रनों से जीत हासिल की थी। इंग्लैंड ने 514 रन बनाकर पारी घोषित की और वेस्टइंडीज 168 और 137 रन ही बना पाई। 6. पाकिस्तान vs श्रीलंका (6 अक्टूबर-10 अक्टूबर 2017) दुबई में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका ने 68 रनों से जीत हासिल की। श्रीलंका ने 482 और 96 रन बनाए और पाकिस्तानी टीम ने 262 और 248 रन बनाए। 7. ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड (2 दिसंबर-6 दिसंबर 2017) एडिलेड में हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 120 रनों से जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने 442/8 और 138 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम 227 और 233 रन ही बना सकी। 8. दक्षिण अफ्रीका vs जिम्बाब्वे ( 26 दिसंबर-27 दिसंबर 2017) पोर्ट एलिजाबेथ में हुए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 120 रन से जीत हासिल की। प्रोटियाज टीम ने 309/9 पर पारी घोषित की और जिम्बाब्वे 68 और 121 रन ही बना पाई। 9.न्यूजीलैंड vs इंग्लैंड (22 मार्च -26 मार्च 2018) ऑकलैंड में हुए इस मैच में कीवी टीम ने पारी और 49 रनों से जीत हासिल की थी। न्यूजीलैंड ने 427/8 रन बनाकर पारी घोषित की थी। इंग्लैंड की टीम 58 और 320 रन ही बना पाई थी। 10.वेस्टइंडीज vs श्रीलंका (23 जून-27 जून 2018) ब्रिजटाउन में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत हासिल की। वेस्टइंडीज 204 और 93 रन ही बना पाई। श्रीलंका ने 154 और 144/6 के स्कोर के साथ मैच अपने नाम किया। 11. ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका (24 जनवरी-28 जनवरी 2019) ब्रिस्बेन में हुए इस मैच में कंगारू टीम ने पारी और 40 रन से जीत हासिल की। श्रीलंका 144 और 139 रन ही बना पाई। ऑस्ट्रेलिया ने 323 रन बनाए। 12. भारत vs बांग्लादेश (22 नवंबर-26 नवंबर 2019) कोलकाता के ऐतिहासिक इडेन गार्डेन मैदान में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला डे-नाईट टेस्ट मैच खेला। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को तीसरे दिन के पहले सत्र में ही एक पारी और 46 रन से हरा दिया। विराट कोहली ने इस मैच में शानदार शतक लगाया और ईशांत शर्मा ने 9 विकेट चटकाए। 13. ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान (29 नवंबर-3 दिसंबर 2019) एडिलेड में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने एक पारी और 48 रन से जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 589/3 पर अपनी पारी घोषित कर दी। डेविड वॉर्नर ने नाबाद 335 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान पहली पारी में 302 और दूसरी पारी में 239 रन ही बना सकी। 14. ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड (12 दिसंबर-16 दिसंबर2019) पर्थ में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 296 रनों से जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 416 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड सिर्फ 166 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में कंगारू टीम ने 217/9 का स्कोर बनाकर न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 467 रनों का लक्ष्य रखा लेकिन मेहमान टीम सिर्फ 171 रन ही बना पाई। Give feedback Advertisement

