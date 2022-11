DG vs NYS Dream11 Team Prediction Fantasy Cricket Tips प्लेइंग XI अपडेट आज के Abu Dhabi T10 League मैच के लिए - 26 नवंबर, 2022  

Abu Dhabi T10 League 2022 के नौवें मैच में Deccan Gladiators का सामना New York Strikers (DG vs NYS) के खिलाफ अबू धाबी में है। Deccan Gladiators ने पहले दो मैचों में लगातार दो जीत हासिल की है, वहीं New York Strikers ने दो मैचों में एक जीत हासिल की है।

DG vs NYS के बीच Abu Dhabi T10 League मैच के लिए संभावित प्लेइंग XI

Deccan Gladiators

निकोलस पूरन (कप्तान), टॉम कोहलर कैडमोर, जेसन रॉय, ओडीन स्मिथ, आंद्रे रसेल, डेविड वीजे, टॉम हेल्म, जोशुआ लिटिल, ज़हूर खान, तबरेज़ शम्सी, सुल्तान अहमद

New York Strikers

किरोन पोलार्ड (कप्तान), आज़म खान, पॉल स्टर्लिंग, इयोन मॉर्गन, वसीम मुहम्मद, रोमारियो शेफर्ड, जॉर्डन थॉम्पसन, अकील होसैन, रवि रामपॉल, वहाब रियाज़, नव पबरेजा

मैच डिटेल

मैच - Deccan Gladiators vs New York Strikers, Abu Dhabi T10 League

तारीख - 26 नवंबर 2022, 5.30 PM IST

स्थान - शेख ज़ायेद स्टेडियम, अबू धाबी

पिच रिपोर्ट

छोटा फॉर्मेट होने के कारण दोनों टीमें यहाँ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती हैं। पहले खेलने वाली टीम को 10 ओवर में 120 से ऊपर के स्कोर पर नज़रें रखनी होगी।

DG vs NYS के बीच Abu Dhabi T10 League मैच के लिए Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: निकोलस पूरन, टॉम कोहलर कैडमोर, जेसन रॉय, पॉल स्टर्लिंग, किरोन पोलार्ड, आंद्रे रसेल, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसैन, वहाब रियाज़, टॉम हेल्म, जोशुआ लिटिल

कप्तान - निकोलस पूरन, उपकप्तान - किरोन पोलार्ड

Fantasy Suggestion #2: निकोलस पूरन, टॉम कोहलर कैडमोर, इयोन मॉर्गन, पॉल स्टर्लिंग, किरोन पोलार्ड, ओडीन स्मिथ, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसैन, जॉर्डन थॉम्पसन, टॉम हेल्म, जोशुआ लिटिल

कप्तान - अकील होसैन, उपकप्तान - टॉम हेल्म

Poll : 0 votes