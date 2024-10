Harbhajan Singh instagram post: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। हरभजन सिंह अपने इंटरव्यू में इशारों-इशारों में कई बार पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर आरोप लगाते हुए नजर आ चुके हैं। कुछ साल पहले उन्होंने इंडिया टीवी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि जब मैं भारतीय टीम से बाहर हुआ था तो मैंने महेंद्र सिंह से कई बार संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने एक भी बार जवाब नहीं दिया था।

वहीं हाल ही में हरभजन ने एक खुलासा किया था कि जब आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स हार गई थी तो धोनी ने ड्रेसिंग रूम के बाहर की स्क्रीन पर पंच मारा था। हालांकि, इसके बाद सीएसके के फिजियोथेरेपिस्ट टॉमी सिमसेक ने इस तरह के दावों को पूरी तरह बकवास बताया था। तभी से धोनी के फैंस हरभजन सिंह को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और भज्जी भी उन पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच मंगलवार शाम हरभजन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर खास कैप्शन के साथ पोस्ट शेयर किया, जिस पर धोनी के फैंस कमेंट में भज्जी की क्लास ले रहे हैं।

हरभजन सिंह की पोस्ट पर धोनी का जिक्र

हरभजन सिंह ने पोस्ट में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर से साथ अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही उन्होंने पोस्ट पर अंग्रेजी में कैप्शन लिखा है, don’t feed every dog you see sufferings Some just need the strength to bite you। उनके इस कैप्शन का हिंदी में आशय है कि हर उस कुत्ते को खाना मत खिलाओ जिसे तुम कष्ट में देखते हो कुछ को बस आपको काटने के लिए ताकत की जरूरत होती है। हरभजन सिंह ने इस तरह से उन ट्रोलर्स को निशाना बनाया है, जो उनकी आलोचना कर रहे हैं।

Trending

वहीं हरभजन सिंह की पोस्ट पर एमएस धोनी के फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा कि तेरे जितने फॉलोअर्स हैं माही भाई के उतने लाइक्स आते हैं एक पोस्ट पर। वहीं इसके अलावा एक अन्य यूजर ने कमेंट कर लिखा कि धोनी भाई का सबसे अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने आपको टीम से बाहर किया था।

हरभजन सिंह की पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर ने किया कमेंट (photo credit: instagram/harbhajan3)

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback