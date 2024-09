Geeta Basra fell in love with a special thing share instagram post: भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और उनकी पत्नी गीता बसरा की लव स्टोरी के बारे में भले ही कम लोग जानते हो, लेकिन हरभजन और गीता की बॉन्डिंग फैंस को बेहद पसंद है। यह जोड़ी फैंस की फेवरेट जोड़ियों में से एक है। गीता बसरा बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं लेकिन उन्होंने शादी के बाद एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली। सोशल मीडिया पर आज भी गीता की सुंदरता के चर्चे होते हैं।

गीता अपनी खूबसूरत तस्वीरों की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। वह अपने साथ- साथ अक्सर अपने परिवार और पति हरभजन सिंह के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इसी कड़ी में गीता बसरा ने शनिवार को अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर तस्वीर शेयर की और इसी के साथ उन्होंने अपने नए प्यार का भी सोशल मीडिया पर जिक्र किया।

गीता बसरा ने खास अंदाज में शेयर किया वीडियो

गीता बसरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने किसी फंक्शन के दौरान का वीडियो शेयर किया। गीता ने फंक्शन के दौरान सिल्वर कलर की साड़ी पहन रखी थी, और साथ में छोटा सा बैग कैरी किया हुआ है। गीता इस लुक में बेहद सुंदर लग रही हैं।

इसी के साथ उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में @rohitgandhirahulkhanna को टैग करते हुए लिखा कि Totally IN LOVE with this @rohitgandhirahulkhanna sari.. there’s something about saris that nothing else quite matches up..।। फैंस उनके इस पोस्ट को बेहद पसंद कर रहे हैं। हर कोई कमेंट बॉक्स में उनके लुक उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है।

गीता बसरा को देखते ही हरभजन को हो गया था प्यार

हरभजन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने गीता की फिल्म द ट्रेन का गाना वो अजनबी देखा था। इस गाने में गीता उन्हें काफी पसंद आईं थी और हरभजन ने उनसे मिलने का मन बना लिया था। उस वक्त हरभजन अपने बचपन के दोस्त युवराज सिंह के साथ इंग्लैंड में थे। हरभजन ने बताया कि युवराज के बॉलीवुड में अच्छे कॉन्टैक्ट थे और इसलिए भज्जी ने उनसे मदद मांगी। युवराज की मदद से उनकी गीता से बात होना शुरू हुई थी।

