Harbhajan Singh wife Geeta Basra share hot pictures: भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह की वाइफ गीता बसरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर होने के बाद भी गीता की फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने हरभजन सिंह से शादी करने के बाद एक्टिंग की दुनिया से पूरी तरह दूरी बना ली है। इसी बीच गीता बसरा ने सोशल मीडिया पर अपना बोल्ड अंदाज दिखाया है।

गीता बसरा ने शेयर की अपनी तस्वीरें

गीता बसरा ने गुरुवार सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उनकी कुछ हॉट तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में गीता का लुक और उनकी फिजिक कमाल की लग रही है। उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि Simplicity is the latest fashion of all time (आगे व्हाइट हार्ट इमोजी शेयर की है)। फैंस उनकी इस पोस्ट पर खूब प्यार लुटा रहे हैं, कोई उनकी सुंदरता की तारीफ कर रहा है तो कोई उनसे बॉलीवुड में वापसी करने को कह रहा है।

वहीं एक फैन ने गीता बसरा की तारीफ करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखा कि Back in the Game Still hot and Sexy then nepo products (नेपो प्रोडक्ट्स से ज्यादा अभी हॉट और सेक्सी)।

गीता बसरा की पोस्ट पर फैन ने किया कमेंट (photo credit: instagram/geetabasra)

फ्लॉप फिल्मों की वजह से बॉलीवुड से बना ली थी दूरी

बता दें कि गीता बसरा ने साल 2006 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, इसके बाद गीता बसरा ने जितनी भी फिल्में की सब फ्लॉप होती गईं, जिसके बाद उन्होंने शादी करके घर बसाने का निर्णय किया था। गीता ने 2015 में हरभजन सिंह से शादी की थी। शादी के एक साल बाद उन्होंने बेटी हिनाया को जन्म दिया और फिल्मों से ब्रेक ले लिया। फिल्मों से दूर रहने के बाद गीता फैमिली और बेटी पर ध्यान देने लगीं। साल 2021 में गीता दोबारा मां बनीं और इस बार एक बेटे ने जन्म लिया। इस तरह गीता अपने परिवार में व्यस्त रहती हैं।

