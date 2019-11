Cricket Records: टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अलग-अलग पोजीशन पर बैटिंग करते हुए बल्लेबाजों का सर्वाधिक स्कोर मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER फ़ीचर 11 Nov 2019, 16:36 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

ग्लेन मैक्सवेल टी20 क्रिकेट को फटाफट क्रिकेट भी कहा जाता है। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट आने के बाद फैंस की दिलचस्पी में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। इस फॉर्मेट की सबसे बड़ी खासियत है कि मैच का रुख एक ओवर में भी बदल सकता है। क्रिकेट के इस फॉर्मेट में सबकुछ इतनी तेजी से होता है कि सभी टीमें अलग करने का प्रयास करती रहती हैं। टी20 में बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है और वो हमेशा ही गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। आइये नज़र डालते है टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सभी बल्लेबाज़ी क्रमों पर बने सर्वाधिक स्कोर पर 1- आरोन फिंच- 172 रन vs जिम्बाब्वे, हरारे, जुलाई 2018 आरोन फिंच ऑस्ट्रेलियाई टी20 टीम के मौजूदा कप्तान आरोन फिंच ने 3 जुलाई 2018 को जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रनों की धुआंधार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 76 गेंदों में 16 चौके और 10 छक्कों की मदद से 172 रन बनाए। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 226.31 का रहा। फिंच की इसी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 100 रनों से इस मैच को जीतने में कामयाब हुआ। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं 1 / 5 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...