HIM vs UP Dream11 Prediction, प्लेइंग XI अपडेट आज के Vijay Hazare Trophy क्वार्टरफाइनल मैच के लिए - 21 दिसंबर, 2021 

Vijay Hazare Trophy के पहले क्वार्टरफाइनल में हिमाचल प्रदेश का सामना उत्तर प्रदेश (HIM vs UP) के खिलाफ जयपुर में है।

Himachal Pradesh ने ग्रुप स्टेज में 5 मैचों में 3 जीत हासिल करके ग्रुप ए में बेहतर नेट रन रेट की वजह से पहला स्थान हासिल किया था, वहीं Uttar Pradesh ने ग्रुप सी में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराया था।

HIM vs UP के बीच Vijay Hazare Trophy मैच के लिए संभावित प्लेइंग XI

Himachal Pradesh

ऋषि धवन (कप्तान), शुभम अरोड़ा, प्रशांत चोपड़ा, निखिल गांगटा, अमित कुमार, सुमीत वर्मा, आकाश वशिष्ट, अर्पित गुलेरिया, मयंक डागर, आयुष जामवाल, विनय गलेटिया

Uttar Pradesh

करण शर्मा (कप्तान), माधव कौशिक, आर्यन जुयाल, समीर रिज़वी, अक्षदीप नाथ, रिंकू सिंह, भुवनेश्वर कुमार, शिवम मावी, शिवम शर्मा, यश दयाल, अंकित राजपूत

मैच डिटेल

मैच - Himachal Pradesh vs Uttar Pradesh

तारीख - 21 दिसंबर 2021, 9 AM IST

स्थान - सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

पिच रिपोर्ट

सवाई मानसिंह स्टेडियम में पिछले मैच के परिणाम को देखते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लेना सही रहेगा और 260-270 का स्कोर मैच जीतने वाला साबित हो सकता है।

HIM vs UP के बीच Vijay Hazare Trophy मैच के लिए Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: शुभम अरोड़ा, प्रशांत चोपड़ा, निखिल गांगटा, समीर रिज़वी, रिंकू सिंह, अक्षदीप नाथ, शिवम मावी, ऋषि धवन, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, मयंक डागर

कप्तान - ऋषि धवन, उपकप्तान - अक्षदीप नाथ

Fantasy Suggestion #2: शुभम अरोड़ा, प्रशांत चोपड़ा, निखिल गांगटा, रिंकू सिंह, अक्षदीप नाथ, शिवम मावी, ऋषि धवन, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, मयंक डागर, अंकित राजपूत

कप्तान - ऋषि धवन, उपकप्तान - यश दयाल

