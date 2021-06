HKI vs NTT Dream11 Prediction, प्लेइंग XI अपडेट आज के HK All Star Other T20 मैच के लिए - 19 जून, 2021

HK All Star Other T20 में Hong Kong Islanders (HKI) का सामना New Territories Tigers (NTT) के खिलाफ है। यह मैच मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक में खेला जाएगा।

New Territories Tigers ने अपने पिछले मुकाबले में Kowloon Lions को 9 रन से हराया था। वहीं, दूसरी तरफ़ Hong Kong Islanders इस प्रतियोगिता में अपना पहला मैच Kowloon Lions के खिलाफ खेलेंगे। उस मुकाबले के तुरंत बाद उनका सामना New Territories Tigers के खिलाफ होगा।

New Territories Tigers ने अपना पिछला मैच जीता है और अगले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे। वहीं, Hong Kong Islanders ने इस प्रतियोगिता में मैच नहीं खेला है।

NTT vs HKI के लिए दोनों टीमों की संभावित XI

Hong Kong Islanders (HKI)

जेमी एटकिंसन, निनाद शाह, वाजिद शाह, मार्टिन कोएत्ज़ी, आफ़ताब हुसैन, किनचित शाह, एहसान ख़ान, आयुष शुक्ला, मोहम्मद ग़ज़नफ़र, मोहसिन ख़ान, देवांग बुलसरा

New Territories Tigers (NTT)

किंचित शाह, शाहिद वासिफ, अहान त्रिवेदी, अतीक इकबाल, मोहसिन खान, मेहरान जेन, राहुल शर्मा, अदित गोरावारा, वकास बरकत, बाबर हयात

मैच डिटेल

मैच - Hong Kong Islanders vs New Territories Tigers

तारीख - 19 जून 2021, 11:00 AM IST

स्थान - मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक

पिच रिपोर्ट

यह पिच बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए सही साबित होगी। टॉस जीतकर हालाँकि टीमों का पहले गेंदबाजी का फैसला लेना सही हो सकता है।

Hong Kong All Star T20 Dream11 Fantasy Suggestions (HKI vs NTT)

Fantasy Suggestion #1: जेमी एटकिंसन, निनाद शाह, वकास बरकत, बाबर हयात, राहुल शर्मा, मेहरान जेन, मोहसिन खान, अहान त्रिवेदी, आयुष शुक्ला, देवांग बुलसरा, एहसान ख़ान

कप्तान: बाबर हयात, उप-कप्तान: जेमी एटकिंसन

Fantasy Suggestion #2: जेमी एटकिंसन, निनाद शाह, वकास बरकत, बाबर हयात, राहुल शर्मा, मेहरान जेन, मोहसिन खान, अदित गोरावारा, आयुष शुक्ला, देवांग बुलसरा, एहसान ख़ान

कप्तान: एहसान ख़ान, उप-कप्तान: वकास बरकत

