Hundred के ड्राफ्ट में बिके सभी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, क्रिस गेल और लसिथ मलिंगा को नहीं मिला कोई खरीददार मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 342 // 21 Oct 2019, 15:50 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

Hundred ड्राफ्ट में कई दिग्गज खिलाड़ी रहे अनसोल्ड Hundred टूर्नामेंट के लिए 20 अक्टूबर को ड्राफ्ट हुआ, जिसमें सभी 8 टीमों ने अपना स्क्वॉड फाइनल लिया। इस टूर्नामेंट की शुरुआत अगले साल जुलाई में होगी। ईसीबी इस टूर्नामेंट को 38 दिन तक आयोजित कराएगी, जिसमें 32 मुकाबले खेले जाएंगे। हर टीम के पास 3 विदेशी खिलाड़ी और दो लोकल आईकन्स को चुनने का अधिकार था। हर टीम के पास एक खिलाड़ी इंग्लैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हैं। आपको बता दें कि राशिद खान ड्राफ्ट में चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी थे और कई बड़े नाम अनसोल्ड भी रहे। इसमें क्रिस गेल, लसिथ मलिंगा और कगिसो रबाडा शामिल हैं। इसका बड़ा कारण यह भी रहा कि हर टीम में सिर्फ तीन ही विदेशी खिलाड़ी रह सकते हैं। ड्राफ्ट के बाद सभी आठ टीमें इस प्रकार हैं: ट्रेंट रॉकेट्स: राशिद खान, डार्सी शॉर्ट, लुइस ग्रेगरी, एलेक्स हेल्स, नाथन कूल्टर नाइल, हैरी गर्नी, स्टीवन मुलानी, मैथ्यू कार्टर, ल्यूक वुड, टॉम मूर्स, डेविड मलान, बेन कॉक्स, ल्यूक फ्लेचर, ल्यूक राइट और जो रूट। सदर्न ब्रेव: जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन, जेम्स विंस, आंद्रे रसेल, डेविड वॉर्नर, शादाब खान, टाइमल मिल्स, रॉस विटली, डेलरे रॉलिंस, ओली पोप, जॉर्ज गार्टन, एलेकस डेविस, मैक्स वॉलर और क्रिग ओवरटन। नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स: बेन स्टोक्स, आदिल रशीद, डेविड विली, आरोन फिंच, मुजीब उर रहमान, क्रिस लिन, एडम लिथ, रिचर्ड ग्लीसन, बेन फॉक्स, टॉम कैडमोर, डेविड वीसे, नाथन रिमिंग्टन, ब्रायर्डन कार्से, एड बर्नड और जॉन सिम्पसन। वेल्श फायर: जॉनी बेयरस्टो, टॉम बैंटन, कॉलिन इंग्रम, मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ, बेन डकेट, रवि रामपॉल, साइमन हार्मर, कैस अहमद, लियाम प्लंकेट, रेयान टेन डसकाटे, डेविड पेन, रयान हिगिंस, डैनी ब्रिग्स और ल्यूस डू प्लूये। ओवल इंविनसिबल्स: सैम करन, टॉम करन, जेसन रॉय, सुनील नारेन, सैम बिलिंग्स, संदीप लामिचाने, राइली रुसो, रीस टॉप्ली, हार्डस विल्जोएन, फैबियन एलेन, एलेक्स ब्लेक, विल जैक्स, क्रिस वुड, नाथन साउटर और लॉरी इवांस। मैनचेस्टर ओरिजनल्स: जोस बटलर, साकिब महमूद, मैट पार्किंसन, इमरान ताहिर, डेन विलास, फिल सॉल्ट, टॉम एबेल, डेनियल क्रिस्चियन, वेन मैडसन, वेन पार्नेल, मिचेल सैंटनर, जो क्लार्क, मर्चंट डे लैंग, एड पॉलक, एडी बायरोम। लंदन स्पिरिट: रोरी बर्न्स, डैन लॉरेंस, इयोन मॉर्गन, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद नबी, मोहम्मद आमिर, रुलोफ वैन डर मर्व, मार्क वुड, जो डेन्ली, मैसन क्रेन, काइन एबॉट, एडम रॉसिंग्टन, जैक क्रॉली, जेड डर्नबैक, लुइस रीस। Advertisement बर्मिंघम फॉनिक्स: क्रिस वोक्स, मोइन अली, पैट ब्राउन, लियाम लिविंग्सटन, केन विलियमसन, रवि बोपारा, बैनी होवेल, टॉम हेल्म, शाहीन शाह अफरीदी, एडम होस, कैमरन डेलपोर्ट, हेनरी ब्रुक्स, एडम जैम्पा, रिकी वेसल्स और क्रिस कूक।

Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं।



Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...