आईसीसी वनडे रैंकिंग: विराट कोहली और रोहित शर्मा पहले दो स्थान पर कायम, शाई होप टॉप 10 में पहुंचे निशांत द्रविड़ Published Dec 23, 2019

Dec 23, 2019

विराट कोहली - रोहित शर्मा भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुई तीन मैचों की सीरीज के बाद आईसीसी ने हालिया वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। टीम रैंकिंग में भारत 121 अंकों के साथ दूसरे और वेस्टइंडीज 80 अंकों के साथ नौवें स्थान पर है। इंग्लैंड की टीम अभी भी 125 अंकों के साथ टॉप पर है। बल्लेबाजों के टॉप 10 में विराट कोहली (887, 8 अंक का नुकसान) पहले और रोहित शर्मा (873, 10 अंक का फायदा) दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन अब दोनों के बीच सिर्फ 14 अंकों का अंतर है। वेस्टइंडीज के शाई होप पांच स्थान के फायदे से टॉप 10 में नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं और इस वजह से जेसन रॉय टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। टॉप 10 के बाहर भारत की तरफ से केएल राहुल 17 स्थान के फायदे से 71वें, श्रेयस अय्यर 23 स्थान के फायदे से 81वें और ऋषभ पंत 114वें स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायर 6 स्थान के फायदे से 19वें और निकोलस पूरन 33 स्थान के फायदे से 30वें स्थान पर हैं। यह भी पढ़ें: आईसीसी रैंकिंग: टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय Photo: BCCI गेंदबाजों के टॉप 10 में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज नहीं खेलने के बावजूद जसप्रीत बुमराह अभी भी पहले स्थान पर कायम हैं। टॉप 10 के बाहर भारत की तरफ से कुलदीप यादव 12वें, युजवेंद्र चहल 15वें, मोहम्मद शमी 22वें और रविंद्र जडेजा 31वें स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज के शेल्डन कॉटरेल 6 स्थान के फायदे से 30वें और कीमो पॉल 35 स्थान के फायदे से 104वें स्थान पर हैं। ऑलराउंडरों में बेन स्टोक्स पहले स्थान पर हैं, वहीं वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। भारत का कोई भी ऑलराउंडर टॉप 10 में मौजूद नहीं है। टॉप 10 बल्लेबाज 1 विराट कोहली भारत 887 Advertisement 2 रोहित शर्मा भारत 873 3 बाबर आज़म पाकिस्तान 834 4 फाफ डू प्लेसी दक्षिण अफ्रीका 820 5 रॉस टेलर न्यूजीलैंड 817 6 केन विलियमसन न्यूजीलैंड 796 7 डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया 794 8 जो रूट इंग्लैंड 787 9 शाई होप वेस्टइंडीज 782 10 क्विंटन डी कॉक दक्षिण अफ्रीका 781 टॉप 10 गेंदबाज 1 जसप्रीत बुमराह भारत 785 2 ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड 740 3 मुजीब उर रहमान अफ़ग़ानिस्तान 707 4 कगिसो रबाडा दक्षिण अफ्रीका 694 5 पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया 693 6 क्रिस वोक्स इंग्लैंड 676 7 मोहम्मद आमिर पाकिस्तान 663 8 मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया 663 9 मैट हेनरी न्यूजीलैंड 656 10 लोकी फर्ग्यूसन न्यूजीलैंड 649 Advertisement

