आईसीसी टी20 रैंकिंग: रोहित शर्मा और केएल राहुल टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल, दीपक चाहर ने लगाई जबरदस्त छलांग निशांत द्रविड़ 11 Nov 2019, 16:17 IST

रोहित शर्मा और केएल राहुल टॉप 10 में मौजूद पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले गए और भारत-बांग्लादेश एवं न्यूजीलैंड-इंग्लैंड सीरीज के बाद आख़िरकार आईसीसी ने हालिया रैंकिंग जारी कर दी है। टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले टीमों की संख्या अब 71 पहुंच गई है। टीम रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम 270 अंकों के साथ अभी भी टॉप पर है, लेकिन दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया (269) उनसे सिर्फ एक अंक पीछे है। बल्लेबाजों में पाकिस्तान के बाबर आज़म पहले स्थान पर हैं। भारत की तरफ से रोहित शर्मा एक स्थान के फायदे से सातवें और केएल राहुल एक स्थान के फायदे से आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं। टॉप 10 में आरोन फिंच 2 स्थान के फायदे से दूसरे, डेविड मलान तीसरे, कॉलिन मुनरो एक स्थान के नुकसान से चौथे, ग्लेन मैक्सवेल तीन स्थान के नुकसान से पांचवें, हज़रातुल्लाह ज़ज़ाई एक स्थान के नुकसान से छठे, इयोन मॉर्गन 10 स्थान के फायदे से नौवें और मार्टिन गप्टिल सात स्थान के फायदे से 10वें स्थान पर हैं। टॉप 20 में भारत की तरफ से शिखर धवन 12वें और विराट कोहली 15वें स्थान पर हैं। टॉप 10 से बाहर स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुनसे तीन स्थान के फायदे से 21वें, आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग 5 स्थान के फायदे से 21वें, पापुआ न्यू गिनी के टोनी उरा 13 स्थान के फायदे से 37वें, बांग्लादेश के मोहम्मद नईम 38वें, इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो 18 स्थान के फायदे से 38वें, स्कॉटलैंड के कैलम मैकलियोड 5 स्थान के फायदे से 44वें, यूएई के मुहम्मद उस्मान 18 स्थान के फायदे से 45वें, ओमान के जतिंदर सिंह 54 स्थान के फायदे से 46वें और स्कॉटलैंड के मैथ्यू क्रॉस 11 स्थान के फायदे से 48वें स्थान पर हैं। दीपक चाहर टॉप 50 में पहुंचे गेंदबाजों में राशिद खान पहले स्थान पर कायम हैं। न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर तीन स्थान के फायदे से दूसरे, इमाद वसीम एक स्थान के नुकसान से तीसरे, एडम ज़ाम्पा दो स्थान के फायदे से चौथे, आदिल रशीद चार स्थान के नुकसान से सातवें, एश्टन एगर 57 स्थान के जबरदस्त फायदे से नौवें और क्रिस जॉर्डन एक स्थान के फायदे से 10वें स्थान पर हैं। भारत की तरफ से टॉप 10 में कोई भी गेंदबाज मौजूद नहीं है। टॉप 10 के बाहर कुलदीप यादव दो स्थान के नुकसान से 14वें, क्रुणाल पांड्या 6 स्थान के फायदे से 18वें, युजवेंद्र चहल 9 स्थान के फ़ायदे से 25वें, वॉशिंगटन सुंदर 21 स्थान के फायदे से 27वें और दीपक चाहर 88 स्थान के जबरदस्त फायदे से 42वें स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के टिम साउदी दो स्थान के फायदे से 11वें, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी दो स्थान के फायदे से 13वें, स्कॉटलैंड के मार्क वॉट 13 स्थान के फायदे से 15वें, आयरलैंड के मार्क अडेयर 75 स्थान के फायदे से 21वें, श्रीलंका के लसिथ मलिंगा 7 स्थान के फायदे से 22वें, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 40 स्थान के फायदे से 30वें और मिचेल स्टार्क 29 स्थान के फायदे से 48वें, नीदरलैंड्स के रूलोफ वैन डर मर्व 10 स्थान के फायदे से 43वें, ब्रैंडन ग्लोवर 72 स्थान के फायदे से 45वें और ओमान के बिलाल खान 31वें, खावर अली 22 स्थान के फ़ायदे से 47वें और मोहम्मद नदीम 40 स्थान के फायदे से 50वें स्थान पर हैं। ऑलराउंडरों की रैंकिंग में मोहम्मद नबी पहले स्थान पर पहुंच गए हैं, वहीं ग्लेन मैक्सवेल एक स्थान के नुकसान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत का कोई भी खिलाड़ी ऑलराउंडरों के टॉप 10 में शामिल नहीं है। टॉप 10 बल्लेबाज Advertisement 1 बाबर आज़म पाकिस्तान 876 2 आरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया 807 3 डेविड मलान इंग्लैंड 782 4 कॉलिन मुनरो न्यूजीलैंड 778 5 ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया 765 6 हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई अफगानिस्तान 727 7 रोहित शर्मा भारत 677 8 केएल राहुल भारत 660 9 इयोन मॉर्गन इंग्लैंड 652 10 मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड 652 टॉप 10 गेंदबाज 1 राशिद खान अफ़ग़ानिस्तान 757 2 मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड 700 3 इमाद वसीम पाकिस्तान 686 4 एडम ज़म्पा ऑस्ट्रेलिया 678 5 शादाब खान पाकिस्तान 673 6 एंडीले फेकलुकवायो दक्षिण अफ्रीका 668 7 आदिल रशीद इंग्लैंड 660 8 मुजीब उर रहमान अफ़ग़ानिस्तान 652 9 एश्टन एगर ऑस्ट्रेलिया 642 10 क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड 640 टॉप 5 ऑलराउंडर 1 मोहम्मद नबी अफ़ग़ानिस्तान 340 2 ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया 334 3 रिची बेरिंगटन स्कॉटलैंड 244 4 महमुदुल्लाह बांग्लादेश 226 5 शॉन विलियम्स ज़िम्बाब्वे 221

आईसीसी रैंकिंग की सभी हालिया जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें

