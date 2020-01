ICC Under 19 World Cup 2020: भारत ने वॉर्म-अप मैच में अफगानिस्तान को हराया, श्रीलंका और पाकिस्तान ने भी जीते अपने मुकाबले निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 13, 2020

कार्तिक त्यागी ने ली हैट्रिक भारतीय अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप से पहले खेले गए पहले वॉर्म-अप मुकाबले में अफगानिस्तान को 211 रनों से हराया। प्रिटोरिया में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 255/8 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 44 रन बनाकर ढेर हो गई। अन्य मुकाबलों में पाकिस्तान ने नाइजीरिया और श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। इंग्लैंड-ज़िम्बाब्वे मुकाबला रद्द हुआ। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए यशस्वी जायसवाल के 69 और तिलक वर्मा के 55 रनों की मदद से 255/8 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लॉप रही और 17.5 ओवर में पूरी टीम सिर्फ 44 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से कार्तिक त्यागी ने पहले ही ओवर में हैट्रिक ली और मैच को एकतरफा कर दिया। उनके अलावा आकाश सिंह, सुशांत मिश्रा और शुभांग हेगड़े ने दो-दो विकेट लिए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए नवोद परनाविताना के 68 रनों की मदद से 197 रन बनाये, जिसके जवाब में जोनाथन बर्ड के 71 रनों के बावजूद मेजबान दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 182 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ नाइजीरिया की टीम सिर्फ 109 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने हैदर अली के 70 रनों की मदद से सिर्फ एक विकेट खोकर 14.3 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। इंग्लैंड के खिलाफ ज़िम्बाब्वे की टीम सिर्फ 116 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, लेकिन बारिश के कारण इंग्लैंड की टीम सिर्फ 1 ओवर ही बल्लेबाजी कर सकी और उनका स्कोर 1/0 था। इसके बाद मैच में एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका और उसे रद्द घोषित करना पड़ा। Advertisement

