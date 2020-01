ICC Under 19 World Cup 2020: वेस्टइंडीज की इंग्लैंड के खिलाफ जीत, ऑस्ट्रेलिया ने नाइजीरिया को एकतरफा मुकाबले में हराया निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 21, 2020

Jan 21, 2020 IST SHARE

वेस्टइंडीज की लगातार दूसरी जीत आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के चौथे दिन ग्रुप बी में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज़ की, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने नाइजीरिया को एकतरफा मुकाबले में 10 विकेट से हराया। दोनों मुकाबले किम्बर्ली में खेले गए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने केवलॉन एंडरसन के नाबाद 86 और नईम यंग के 66 रनों की मदद से 267/7 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में इंग्लैंड का स्कोर जब 43.4 में 184/9 था, तभी बारिश आ गई और उसके बाद एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका और वेस्टइंडीज ने डकवर्थ-लुईस नियम की मदद से 71 रनों से मुकाबला जीत लिया। नईम यंग ने 45 रन देकर 5 विकेट और ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें लगातार दूसरे मैच में मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले खेलते हुए नाइजीरिया की टीम सिर्फ 30.3 ओवर में 61 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 7.4 ओवर में ही बिना विकेट खोये जीत हासिल कर ली। तनवीर सांघा ने सिर्फ 14 रन देकर 5 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। सांघा के अलावा ब्रैडली सिम्पसन ने तीन विकेट लिए। कल भारत का मुकाबला जापान और बांग्लादेश का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। Advertisement

