Hindi Cricket News: भारत 'ए' ने न्यूजीलैंड दौरे की शानदार शुरुआत की, पहले मैच में एकतरफा जीत निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 17, 2020

Jan 17, 2020 IST SHARE

भारतीय ए टीम ने न्यूजीलैंड दौरे की बढ़िया शुरुआत की है और पहले वॉर्म-अप मैच में न्यूजीलैंड XI को 92 रनों से हराया। लिंकन में पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने 279/8 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 187 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा 93 रनों की पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में खलील अहमद ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए। टॉस हारकर पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने मयंक अग्रवाल (8) के जल्दी आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल (50) और सूर्यकुमार यादव (50) की बढ़िया पारियों की मदद से मजबूत स्कोर बनाया।क्रुणाल पांड्या ने अंत में 41 रनों की तेज़ पारी खेली और टीम को 279 के स्कोर तक पहुंचाया। मेजबानों की तरफ से जैक गिब्सन ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए। 280 के लक्ष्य के जवाब में अच्छी शुरुआत के बाद न्यूजीलैंड XI की पारी लड़खड़ा गई और 41.1 ओवर में पूरी टीम 187 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जैकब भुला (50) के अलावा कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंचा। भारतीय टीम की तरफ से खलील अहमद के चार विकेट के अलावा मोहम्मद सिराज और क्रुणाल पांड्या ने दो-दो और विजय शंकर एवं राहुल चाहर ने एक-एक विकेट लिया। दोनों टीमों के बीच दूसरा वॉर्म-अप मैच 19 जनवरी को लिंकन में ही खेला जाएगा। संक्षिप्त स्कोरकार्ड: भारत ए: 279/8 (ऋतुराज गायकवाड़ 93, शुभमन गिल 50, सूर्यकुमार यादव 50, जैक गिब्सन 4/51) न्यूजीलैंड XI: 187 (जैकब भुला 50, खलील अहमद 4/43) Advertisement

