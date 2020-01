IPL 2020: 5 अनसोल्ड गेंदबाज जो रिप्लेसमेंट के तौर पर टूर्नामेंट में जुड़ सकते हैं

IPL 2020: 5 अनसोल्ड गेंदबाज जो रिप्लेसमेंट के तौर पर टूर्नामेंट में जुड़ सकते हैं Fambeat Hindi FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 04, 2020

झाय रिचर्ड्सन ने भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था 19 दिसंबर को कोलकाता में हुए आईपीएल ऑक्शन में में काफी पैसा खर्च किया गया। आठ अलग-अलग फ्रेंचाइजी द्वारा कुल 62 खिलाड़ियों को खरीदा गया और उन पर 140 करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए गए। हर साल की तरह इस साल भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का ही नीलामी में दबदबा रहा। हालांकि सिर्फ नीलामी में बिक जाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि अपने आपको इस बड़ी लीग तैयार भी करना पड़ता है। अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ व्यस्त कार्यक्रम के चलते कभी-कभी खिलाड़ी सीजन के कई मुकाबले नहीं खेल पाते या फिर चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में उनके कवर या रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा देखने को मिला है कि चोट के कारण अधिकतर तेज गेंदबाज ही बाहर होते हैं इसलिए उनके विकल्प खोज कर रखना जरूरी हो जाता है। आइए हम उन पांच गेंदबाजों पर एक नज़र डालें जिन्हें रिप्लेसमेंट के रूप में इस सीजन में मौका मिल सकता है:

#5 झाय रिचर्ड्सन

झाय रिचर्ड्सन ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज झाय रिचर्ड्सन पॉवरप्ले में गेंदबाजी करते हैं और उन्होंने अधिकांश टी20 टीमों के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है । रिचर्डसन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला फरवरी 2017 में खेला था। रिचर्डसन पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप टीम का भी हिस्सा थे लेकिन एक चोट की वजह से वह बाहर हो गए और केन रिचर्डसन ने टीम में उनकी जगह ले ली। इस 23 वर्षीय तेज गेंदबाज ने 12 एकदिवसीय मैचों में 24 विकेट लिए हैं और उन्होंने इस साल की शुरुआत में तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में दो बार विराट कोहली का विकेट लिया था। रिचर्डसन ने भारत के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। वह इस साल किसी आईपीएल टीम में शामिल नहीं हैं लेकिन किसी वह किसी खिलाड़ी के चोटिल होने की सूरत में रिप्लेसमेंट के तौर पर इस सीजन में जुड़ सकते हैं।

