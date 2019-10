विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019-20: तमिलनाडु और कर्नाटक ने बनाई फाइनल में जगह नवीन शर्मा FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 683 // 23 Oct 2019, 18:38 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email कर्नाटक टीम विजय हजारे ट्रॉफी में दो सेमीफाइनल मैच खेले गए। दोनों मैच पूरे होने के बाद फाइनल में पहुँचने वाली दो टीमों का नाम भी सामने आ गया। कर्नाटक और तमिलनाडु की टीमें फाइनल में पहुंची है। केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और दिनेश कार्तिक ने अपनी टीमों के लिए बेहतर खेलते हुए जीत में अहम योगदान दिया। सेमीफाइनल मैचों का संक्षिप्त हाल इस प्रकार है: पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक की टीम ने छत्तीसगढ़ को 9 विकेट के बड़े अंतर से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ की टीम पचासवें ओवर में 223 रन बनाकर आउट हो गई। उनके लिए सबसे अधिक रन अमनदीप खरे (78) ने बनाए। छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। कर्नाटक के लिए वी कौशिक ने सबसे अधिक 4 विकेट अपने नाम किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए केएल राहुल और देवदत्त पदिक्कल ने 155 रन जोड़ टीम को मजबूत शुरुआत दी। पदिक्क्ल 92 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मयंक अग्रवाल ने 33 गेंद पर नाबाद 47 रन बनाए, केएल राहुल भी 88 रन बनाकर नाबद लौटे और टीम को चालीसवें ओवर में जीत मिलते ही वे फाइनल में प्रवेश कर गए। अग्रवाल ने अपनी छोटी पारी में चार छक्के जड़े। दूसरे सेमीफाइनल में तमिलनाडू को गुजरात के खिलाफ पांच विकेट से जीत मिली। गीले आउटफील्ड की वजह से मैच 40 ओवर का कर दिया गया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 177 रन बनाए। उनके लिए सबसे अधिक ध्रुव रावल ने बनाए, उनका स्कोर 40 रन था। पार्थिव पटेल और प्रियांक पांचाल फ्लॉप रहे। अक्षर पटेल ने सैंतीस रन बनाए। तमिलनाडु के लिए एम मोहम्मद ने सबसे अधिक तान विकेट प्राप्त किये। लक्ष्य का पीछा करते हुए तमिलनाडु की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मुरली विजय महज 3 रन बनाकर आउट हो गए। अभिनव मुकुंद के 32 रन के बाद दिनेश कार्तिक ने 47 रन बनाए लेकिन खतरा यहाँ टला नहीं था। वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 27 और सबसे अहम शाहरुख़ खान ने नाबाद 56 रन बनाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...