जनवरी महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता का हुआ ऐलान

भारत के खिलाफ महीने की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका की घरेलू टेस्ट सीरीज (IND vs SA) जीत में अहम भूमिका निभाने वाले कीगन पीटरसन (Keegan Petersen) को जनवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ चुन (ICC Player of the Month) लिया गया है। पीटरसन के अलावा उनके हमवतन अंडर-19 खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस और बांग्लादेश के तेज गेंदबाज एबादत होसैन को भी नॉमिनेट किया गया था। हालांकि अन्य दोनों को मात देते हुए दाएं हाथ के पीटरसन ने बाजी मारी।

दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुई घरेलू सीरीज में पीटरसन ने शानदार बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम के 0-1 से पिछड़ने के बावजूद 2-1 से सीरीज जीत दर्ज करने में अहम भूमिका निभाते हुए सीरीज में सर्वाधिक रन बनाये थे।

नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज ने कई बेहतरीन पारियां खेली और अपनी टीम के लिए एक छोर पर खड़े होकर रन बनाते रहे। पीटरसन ने आखिरी दो मैचों में 61 की औसत से 244 रन बनाए और इस दौरान आखिरी मैच की चौथी पारी में 82 रन की जुझारू पारी भी शामिल थी। उनकी इस पारी की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने सात विकेट से जीत हासिल करते हुए 2-1 से सीरीज भी अपने नाम की थी।

महिला वर्ग में, इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट को विजेता चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र एशेज टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी में इन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी का नमूना पेश किया था और नाबाद 168 रन की पारी खेली थी। महिला क्रिकेट में किसी भी कप्तान की यह दूसरी सर्वोच्च पारी भी थी।

इस टेस्ट में दोनों पारियों को मिलाकर उनके बल्ले से 216 रन आये थे और उनकी बल्लेबाजी की मदद से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में कड़ी टक्कर दी थी। अंत में आखिरी विकेट बचाकर इंग्लिश टीम ने यह मैच ड्रॉ करा लिया था।

Edited by Prashant Kumar