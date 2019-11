टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा के पिछले 3 घरेलू सीरीज़ का प्रदर्शन 

टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा के पिछले 3 घरेलू सीरीज़ का प्रदर्शन Shreya Jain FOLLOW CONTRIBUTOR टॉप 5 / टॉप 10 13 Nov 2019, 20:48 IST SHARE

बल्लेबाज़ी करते हुए रोहित शर्मा रोहित शर्मा का नाम भारत के बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज़ों में लिया जाना आज के वक्त में गलत नहीं होगा। वनडे और टी20 क्रिकेट में इस बल्लेबाज़ ने भारत के साथ-साथ हर देश में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम ने रोहित शर्मा को ओपनिंग बल्लेबाज़ के रूप में खिलाया था और इस खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से टीम और क्रिकेट प्रशंसकों को निराश नहीं किया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाए हैं और टेस्ट क्रिकेट में यह खिलाड़ी अपनी इसी शैली से टीम को ज़बरदस्त शुरुआत देने में कामयाब रहा है। रोहित ने अपना टेस्ट पदार्पण साल 2013 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ किया था, और तब से लेकर अब तक यह खिलाड़ी सिर्फ 30 टेस्ट मुकाबले खेला है। आज इस लेख में हम रोहित शर्मा के पिछले तीन घरेलू टेस्ट सीरीज़ के प्रदर्शन पर एक नज़र डालेंगे। #3 दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा दोहरा शतक लगाने के बाद भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका खिलाफ अक्टूबर में खेली गई टेस्ट सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन किया था । रोहित शर्मा ने सीरीज़ के 3 मुकाबलों में 132 की औसत के साथ 529 रन बनाए। सीरीज़ के पहले मुकाबले में रोहित ने मुकाबले की दोनों पारियों में शतक लगाया था और यह दोनों शतकीय पारियां 75 के ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से आईं थी। सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा कुछ ज़्यादा कमाल करने में असफल रहे और महज 14 रन पर रबाडा को अपना विकेट थमा बैठे। सीरीज़ का तीसरा मुकाबला रोहित शर्मा के लिए सबसे ऐतिहासिक मुकाबला था, और इस मुकाबले में उनके बल्ले से उनके टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक आया था। रोहित ने इस मुकाबले में 212 रन की शानदार पारी खेली थी।

