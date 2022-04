IPL 2022 में छक्का मारकर अपनी टीम को जीत दिलाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट 

आईपीएल (IPL) की जब शुरुआत हुई थी तब इस टूर्नामेंट को दर्शकों से इतना प्यार मिलेगा, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। 2008 में पहले सीजन के बाद से यह टूर्नामेंट आज अपने पन्द्रहवें सीजन (IPL 2022) में पहुँच चुका है। हर सीजन की तरह इस बार भी दर्शकों को रोमांचक मुकाबले और चौके-छक्के देखने को मिल रहे हैं। आईपीएल के अब के इतिहास में हमने कई मैचों में देखा कि बल्लेबाजों ने अपनी टीम को छक्का (list of players who hit winning six) मारकर जिताया और यह कहानी आईपीएल 2022 में भी जारी है।

जब कोई खिलाड़ी छक्का लगाकर अपनी टीम को मैच जिताता है तो फिर ये जीत और भी जबरदस्त हो जाती है। कई बार यह चीज हमें मैच की अंतिम गेंद पर भी देखने को मिलती है, उस मामले में लगाया गया छक्का और भी खास बन जाता है। इस सीजन भी हमें कई खिलाड़ी ऐसे देखने को मिले, जिन्होंने अपनी टीम के लिए छक्का लगाकर मैच फिनिश किया है और यह सिलसिला आगे भी देखने को मिल सकता है।

आईपीएल 2022 के 25वें मुकाबले में सनराइज़र्स हैदराबाद के बल्लेबाज एडन मार्करम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी के 18वें ओवर में पैट कमिंस को निशाना बनाया और उनके ओवर की चौथी और पांचवीं गेंद पर छक्के लगाए और मैच को अपनी टीम के नाम किया। इस तरह वह भी उन बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए, जिन्होंने इस सीजन अपनी टीम को छक्का मारकर जीत दिलाई है।

इस आर्टिकल में हम ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल 2022 में अभी तक अपनी टीम को छक्का मारकर जीत दिलाई है ।

IPL 2022 में छक्का मारकर अपनी टीम को जीत दिलाने वाले खिलाड़ी

आंद्रे रसेल बनाम पंजाब किंग्स, मैच नंबर 8

हर्षल पटेल बनाम राजस्थान रॉयल्स, मैच नंबर 13

पैट कमिंस बनाम मुंबई इंडियंस, मैच नंबर 14

आयुष बदोनी बनाम दिल्ली कैपिटल्स, मैच नंबर 15

राहुल तेवतिया बनाम पंजाब किंग्स, मैच नंबर 16

निकोलस पूरन बनाम गुजरात टाइटंस, मैच नंबर 21

एडन मार्करम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, मैच नंबर 25

