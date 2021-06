LOR vs PAR Dream11 Prediction, प्लेइंग XI अपडेट आज के Dhaka T20 मैच के लिए - 23 जून, 2021

Dhaka T20 में Legends of Rupganj (LOR) का मुकाबला Partex Sporting Club (PAR) के खिलाफ है। यह मैच BKSP-3, संवर में खेला जाएगा।

Legends of Rupganj ने अपने पिछले मुकाबले में Old DOHS Sports Club को 6 विकेट (D/L Method) से हराया था। वहीं, दूसरी तरफ़ Old DOHS Sports Club ने अपने पिछले मुकाबले में Partex Sporting Club को 23 रनों से हराया था।

Legends of Rupganj ने अपना पिछला मैच जीता है और अगले मैच में अपने जीत का सिलसिला जारी रखने का प्रयास करेंगे।वही दूसरी तरफ़, Partex Sporting Club अपना पिछला मैच हारने के बावजूद वह अगले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे।

(Dhaka T20) LOR vs PAR के लिए दोनों टीमों की संभावित XI

Legends of Rupganj (LOR)

नईम इस्लाम, जकेर अली, मोहम्मद शाहिद, नबील समदी, अजमिर अहमद, मुख्तार अली, मेहदी मारुफी, अल-अमीन जूनियर, सोहाग गाजी, सब्बीर रहमान, अल-अमीन हूसेन

Partex Sporting Club (PAR)

मेहराब हुसैन जूनियर, अब्बास मूसा, तसामुल हक, शफीउल हयात, धीमान घोष, मोइन खान, नजमुल हुसैन मिलन, शाहबाज चौहान, जैनुल इस्लाम, मोहम्मद निहादुज्जमां, इमरान अली

मैच डिटेल

मैच - Legends of Rupganj vs Partex Sporting Club

तारीख - 23 जून 2021, 9:30 AM IST

स्थान - BKSP-3, संवर

पिच रिपोर्ट

यह विकेट गेंदबाजों के लिए काफी कारगर साबित हुई है। आने वाले मुकाबले में गेंदबाजों का दबदबा बना रहेगा। टॉस का इस मुकाबले में कोई मूल्य नहीं।

Dhaka T20 Dream11 Fantasy Suggestions (LOR vs PAR)

Fantasy Suggestion #1: अब्बास मूसा, शफीउल हयात, सब्बीर रहमान, मेहदी मारुफी, मुख्तार अली, नईम इस्लाम, तसामुल हक, सोहाग गाजी, शाहबाज चौहान, जैनुल इस्लाम, मोहम्मद शाहिद

कप्तान: तसामुल हक, उप-कप्तान: सब्बीर रहमान

Fantasy Suggestion #2: जकेर अली, शफीउल हयात, सब्बीर रहमान, मेहदी मारुफी, मुख्तार अली, नईम इस्लाम, तसामुल हक, नजमुल हुसैन मिलन, शाहबाज चौहान, जैनुल इस्लाम, नबील समदी

कप्तान: नजमुल हुसैन मिलन, उप-कप्तान: नईम इस्लाम

