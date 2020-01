Big Bash League: मार्कस स्टोइनिस ने 147 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर रचा इतिहास सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Jan 12, 2020

Jan 12, 2020 IST SHARE

शतक लगाने के बाद मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे बिग बैश लीग में मार्कस स्टोइनिस ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम दर्ज किया है। उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ 79 गेंद पर 13 चौके और 8 छक्के की मदद से नाबाद 147 रनों की जबरदस्त पारी खेली। इसके साथ ही स्टोइनिस बिग बैश लीग के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सिडनी सिक्सर्स के कप्तान मोइसिस हेनरिक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया लेकिन उनका ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। मेलबर्न स्टार्स के लिए सलामी बल्लेबाजी करने वाले स्टोइनिस ने जबरदस्त पारी खेलते हुए अपनी टीम का स्कोर 219/1 तक पहुंचा दिया। स्टोइनिस की ये पारी बिग बैश लीग के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी है। उन्होंने डार्सी शॉर्ट का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने सातवें सीजन में 69 गेंद पर नाबाद 122 रन बनाए थे। इस दौरान हिल्टन कार्टराइट ने स्टोइनिस का बखूबी साथ दिया और 40 गेंद पर 59 रनों की पारी खेली। दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले विकेट के लिए 207 रनों की जबरदस्त साझेदारी हुई जो बिग बैश लीग के इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी है। सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बेन ड्वारशिस ने 4 ओवर में 61 और टॉम करन ने 4 ओवर में 58 रन दिए। मेलबर्न स्टार्स की टीम ने बड़े लक्ष्य की बदौलत इस मुकाबले में 44 रन से बड़ी जीत हासिल की। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...