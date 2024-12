3 भारतीय क्रिकेटर जिन्हें पुलिस में मिल चुका है DSP का पद, सभी हैं वर्ल्ड कप विनर

3 Indian cricketers who have got the post of DSP in police: एक जमाना था जब क्रिकेटर्स सिर्फ क्रिकेट की सैलरी पर निर्भर रहते थे लेकिन आज के टाइम पर अपने बिजनेस भी कर रहे हैं। वहीं कई क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो देश के सरकारी विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं। टी 20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को तेलंगाना पुलिस ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया था।

इसी कड़ी में आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज भारतीय पुलिस में डीएसपी बनने वाले पहले क्रिकेटर नहीं हैं। उनसे पहले कई क्रिकेटर डीएसपी के पद पर नियुक्त किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट में कौन- कौन शामिल हैं।

3.पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा

भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। जोगिंदर शर्मा ने 2007 टी20 विश्व कप के फाइनल में आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी कर भारत को टी20 में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। जोगिंदर के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें हरियाणा पुलिस में डीएसपी बनाया गया था। साल 2007 से जोगिंदर शर्मा आधिकारिक रूप से हरियाणा पुलिस में डीएसपी का पद संभाल रहे हैं। जोगिंदर शर्मा ने 2023 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।

2.पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह

पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी पंजाब पुलिस में नौकरी कर चुके हैं। पंजाब सरकार ने उन्हें डीएसपी के पद पर नियुक्त किया था। फिलहाल उन्होंंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। बता दें कि हरभजन 2011 वनडे विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने इस शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा भज्जी 2007 में टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम इंडिया का भी हिस्सा थे।

1.भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने हाल ही में डीएसपी का पद संभाला है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में उनके योगदान के लिए तेलंगाना सरकार ने उन्हें डीएसपी के पद से नवाजा गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना पुलिस में डीएसपी का पे स्केल 58850 रुपए से लेकर 137050 रुपए तक का है। वहीं टी20 विश्व कप जीत के मोहम्मद सिराज को तेलंगाना कैबिनेट ने हैदराबाद में घर बनाने के लिए 600 वर्ग गज जमीन देने का भी फैसला किया था।

