Big players on whom RTM card was not used in IPL 2025 Mega Auction: आईपीएल के 18वें एडिशन से पहले मेगा ऑक्शन हो रहा है। जिसका पहला दिन कई खिलाड़ियों के लिए बहुत ही जबरदस्त रहा। पहले दिन देश-विदेश के खूब खिलाड़ी बिके। जिनमें से कई ऐसे खिलाड़ी रहे जिन पर फ्रेंचाइजी ने खूब पैसा लुटाया और अपने पाले में किया, तो कई ऐसे भी खिलाड़ी रहे, जिन्हें उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी ने आरटीएम से अपने साथ बरकरार रखा।

इस बार रिटेंशन में RTM कार्ड का यूज करने की छूट मिली थी। ऐसे में मेगा ऑक्शन के दौरान कई टीमों के पास RTM कार्ड का विकल्प खुला था। ऐसे में माना जा रहा था कि टीमें अपने प्रमुख खिलाड़ी जिन्हें वो रिटेन नहीं कर सकी है, उन्हें RTM कार्ड का यूज कर वापस हासिल कर लेंगी। लेकिन इस मेगा ऑक्शन के पहले दिन 3 ऐसे बड़े खिलाड़ी रहे, जिन्हें उनकी पुरानी टीम ने ना करके दिया बड़ा धोखा

3. क्विंटन डी कॉक

दक्षिण अफ्रीका के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक पिछले कुछ साल से लखनऊ सुपरजायंट्स का हिस्सा थे। वो इस टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने में भी सफल रहे, लेकिन इसके बावजूद भी इस स्टार खिलाड़ी पर लखनऊ ने मेगा ऑक्शन के दौरान RTM कार्ड का यूज नहीं किया। ऐसे में डी कॉक 3.60 करोड़ रूपये की प्राइज में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा बने।

2. मोहम्मद शमी

टीम इंडिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर आईपीएल मेगा ऑक्शन में बड़ी बोली और वो 10 करोड़ रूपये में सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा बने। मोहम्मद शमी का गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल 2022 और 2023 में जबरदस्त प्रदर्शन रहा था। वो पिछले साल चोट की वजह से नहीं खेल सके थे। लेकिन गुजरात ने शमी को लेकर RTM कार्ड का यूज नहीं किया। उन्हें गुजरात ले सकती थी, लेकिन उनके साथ विश्वासघात हो गया।

1 मोहम्मद सिराज

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आईपीएल में पिछले कुछ सालों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू के लिए खेल रहे थे। इस खिलाड़ी ने आरसीबी के लिए प्रमुख तेज गेंदबाज के रूप में अपना योगदान दिया। माना जा रहा था सिराज को या तो आरसीबी खरीद लेगी या फिर उन्हें आरटीएम से अपने पाले में कर लेगी। लेकिन सिराज को आरसीबी ने धोखा दिया और उन्हें RTM कार्ड का यूज कर अपने पाले में नहीं किया। जिसके बाद वो गुजरात टाइटंस का हिस्सा बने।

