MSA vs CB Dream11 Team Prediction Fantasy Cricket Tips प्लेइंग XI अपडेट आज के Abu Dhabi T10 League मैच के लिए - 27 नवंबर, 2022  

Abu Dhabi T10 League 2022 के 13वें मैच में Morrisville Samp Army का सामना The Chennai Braves (MSA vs CB) के खिलाफ अबू धाबी में है। Morrisville Samp Army ने दो मैचों में दो जीत हासिल की है, वहीं The Chennai Braves ने दो मैचों में एक जीत हासिल की है।

MSA vs CB के बीच Abu Dhabi T10 League मैच के लिए संभावित प्लेइंग XI

Morrisville Samp Army

मोईन अली (कप्तान), जॉनसन चार्ल्स, डेविड मिलर, शिमरोन हेटमायर, बासिल हमीद, ड्वेन प्रिटोरियस, करीम जनत, अहमद रज़ा, एनरिक नॉर्टजे, शेल्डन कॉट्रेल, जॉर्ज गार्टन

The Chennai Braves

सिकंदर रज़ा (कप्तान), एडम रॉसिंग्टन, वृत्य अरविन्द, डेविड मलान, रॉस वाइटली, माइकल पेपर, जेम्स फुलर, कार्लोस ब्रैथवेट, पैट्रिक डूली, साबिर राव, ओली स्टोन

मैच डिटेल

मैच - Morrisville Samp Army vs The Chennai Braves, Abu Dhabi T10 League

तारीख - 27 नवंबर 2022, 7.45 PM IST

स्थान - शेख ज़ायेद स्टेडियम, अबू धाबी

पिच रिपोर्ट

छोटा फॉर्मेट होने के कारण दोनों टीमें यहाँ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती हैं। पहले खेलने वाली टीम को 10 ओवर में 120 से ऊपर के स्कोर पर नज़रें रखनी होगी।

MSA vs CB के बीच Abu Dhabi T10 League मैच के लिए Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: जॉनसन चार्ल्स, डेविड मलान, मोईन अली, डेविड मिलर, शिमरोन हेटमायर, कार्लोस ब्रैथवेट, सिकंदर रज़ा, ड्वेन प्रिटोरियस, एनरिक नॉर्टजे, शेल्डन कॉट्रेल, ओली स्टोन

कप्तान - कार्लोस ब्रैथवेट, उपकप्तान - जॉनसन चार्ल्स

Fantasy Suggestion #2: जॉनसन चार्ल्स, डेविड मलान, डेविड मिलर, शिमरोन हेटमायर, कार्लोस ब्रैथवेट, सिकंदर रज़ा, जेम्स फुलर, ड्वेन प्रिटोरियस, पैट्रिक डूली, शेल्डन कॉट्रेल, ओली स्टोन

कप्तान - सिकंदर रज़ा, उपकप्तान - ड्वेन प्रिटोरियस

