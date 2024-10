3 भारतीय गेंदबाज जिनके टेस्ट करियर के लिए आकाशदीप बन सकते हैं बड़ा खतरा 

3 bowlers whose test career may be in danger because of Akash Deep: घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलते हुए लंबे समय तक अपनी गेंदबाजी का जौहर दिखाने वाले आकाशदीप ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान टीम इंडिया में एंट्री की और अपना डेब्यू भी किया। अपने डेब्यू टेस्ट में आकाशदीप ने 3 विकेट लिए थे और इसके बाद लग रहा था कि शायद जब प्रमुख गेंदबाजों की वापसी होगी, तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा। हालांकि, मोहम्मद शमी की वापसी में देरी उनके लिए मौका बन गई और उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भी चुना गया। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने सीरीज में अहम मौकों पर अपनी टीम को सफलता दिलाई और कुल 5 विकेट झटके। इसके अलावा बल्लेबाजी में भी दिखाया कि वह जरूरत पड़ने पर ताबड़तोड़ अंदाज में खेल सकते हैं।

आकाशदीप ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, कई फैंस उन्हें बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के साथ मोहम्मद सिराज की जगह खिलाने की सलाह भी दे रहे हैं। हालांकि, सिराज के लिए अभी खतरा नहीं है लेकिन तीन ऐसे गेंदबाज हैं, जिनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और उनके टेस्ट करियर के लिए आकाशदीप बाधा बनने का काम कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम उन्हीं 3 तेज गेंदबाजों का जिक्र करने जा रहे हैं।

3. प्रसिद्ध कृष्णा

लंबे कद के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टेस्ट टीम के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा रहा था और उन्हें दक्षिण अफ्रीका दौरे पर डेब्यू का मौका भी मिला था। हालांकि, वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और फिर साल की शुरुआत में चोट के कारण वह मैदान से दूर हो गए। प्रसिद्ध की फिटनेस पर हमेशा सवालिया निशान रहता है। इसी वजह से आकाशदीप की एंट्री भारतीय टेस्ट टीम में उनकी वापसी में रुकावट डाल सकती है।

2. शार्दुल ठाकुर को भी आकाशदीप दे सकते हैं कड़ी टक्कर

शार्दुल ठाकुर की भी जगह अभी पक्की नहीं है

मुंबई के शार्दुल ठाकुर भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं। शार्दुल ने टेस्ट में भारत के लिए विदेशी सरजमीं पर कई बार गेंद और बल्ले से अच्छा योगदान दिया है। हालांकि, पिछले कुछ से शार्दुल का प्रदर्शन का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा है। शार्दुल की तुलना में आकाशदीप ज्यादा अटैकिंग विकल्प लगते हैं। इसी वजह से शार्दुल के लिए भी आकाशदीप एक बड़ा खतरा बन सकते हैं।

1. मुकेश कुमार

डब्ल्यूटीसी फाइनल 2023 में भारतीय टीम के ट्रेनिंग सेशन के दौरान मुकेश कुमार

तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने भारत के लिए पिछले साल ही तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया था लेकिन हालिया समय में वह एक भी प्रारूप में टीम का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया था। चयनकर्ताओं ने आकाशदीप को दलीप ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन के कारण मुकेश की जगह मौका दिया और इस गेंदबाज ने दोनों ही हाथों से उसे भुनाया। ऐसे में अब मुकेश के लिए भी भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाना आसान नहीं कहा जा सकता।

